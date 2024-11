Black Friday Huawei: sconti speciali fino al 60% con extra del 12% su articoli selezionati!

Finalmente è in arrivo il Black Friday e Huawei ha deciso di stupirci con promozioni valide fino al 5 dicembre 2024. Le promo sono già disponibili attraverso lo store ufficiale Huawei e gli sconti arrivano fino al 60%. Le sorprese non finiscono qui: è possibile beneficiare di uno sconto extra del 12% grazie al coupon esclusivo APUNTOBL12.

Sconti MateBook e MatePad

MateBook e MatePad sono due categorie di prodotti Huawei che hanno segnato il successo dell’azienda negli ultimi anni. Al momento, sono sicuramente i più ambiti da molti amanti di questo brand. Per il Black Friday 2024, l’azienda ha deciso di mettere a disposizione un coupon esclusivo APUNTOBL12 per scontare ulteriormente i prodotti di queste categorie del 12%.

Il MateBook 14 offre 16 GB di RAM e 512 GB di SSD e garantisce prestazioni ottimali per multitasking e attività creative. Il display 2K FullView e il design in metallo ultraleggero lo rendono ideale per i professionisti sempre in movimento.

Chi ha necessità di un display più ampio sceglierà sicuramente il MateBook D16: un laptop con processore Intel Core i5 di 12a generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD perfetto per chi cerca un dispositivo versatile per le attività quotidiane. Ottime le prestazioni offerte considerando la sua vocazione da notebook versatile.

Entrambi i prodotti sono validi, ma destinati utenti differenti. Scegliete il primo se prediligete l’estrema portabilità, il secondo se siete in cerca di un prodotto con display più ampio.

Prezzo disponibile utilizzando il coupon ABMPAD151 che offre ben 150€ di sconto sul prezzo esposto in questo momento sullo store Huawei, è possibile approfittare del codice AMIRO991 che includerà in confezione sia la M-Pencil che le FreeBuds Pro 3. In questo caso il prezzo finale del bundle sarà di 999€. Per questo prodotto non è applicabile il codice riportato ad inizio sezione.

Chi è in cerca di un tablet completo, non dovrebbe lasciarsi scappare l’offerta sul MatePad 11.5S. Il device è dotato di 8 GB di RAM, 256 GB di memoria e tastiera inclusa. Il display ad alta risoluzione e la compatibilità con la M-Pencil lo rendono perfetto per lavorare o disegnare anche in mobilità. Con l’offerta Black Friday, la penna di 3a generazione è inclusa senza costi aggiuntivi.

Il MatePad Pro 12.2″ monta a bordo il rivoluzionario display Tandem OLED PaperMatte, offre prestazioni di livello grazie al chip Kirin T91, e arriva a casa con la M-Pencil e la tastiera. Questo prodotto è destinato agli artisti e ai professionisti, offre un’esperienza di scrittura naturale attraverso M-Pencil, uno schermo antiriflesso con refresh rate fino a 144Hz e garantisce un’autonomia di 14 ore. In questo momento, è un’ottima alternativa ai tablet di fascia alta.

Scegliete il primo se avete a disposizione un budget ridotto, ma non volete rinunciare ad un tablet dalle ottime caratteristiche tecniche. Meglio optare per il modello Pro 12.2″ se siete invece in cerca di un top di gamma in grado di offrire un plus rispetto ad altri prodotti disponibili sul mercato.

Sconti Smartwatch, Smartphone e Auricolari

Il nuovo HUAWEI WATCH FIT 3, dotato di cinturino in nylon, permette di godere del monitoraggio avanzato della salute in un corpo molto leggero. La batteria è in grado di garantire fino a 10 giorni di autonomia. Il device offre inoltre funzionalità come monitoraggio del sonno, stress e frequenza cardiaca: questo lo rende perfetto per chi cerca ottime prestazioni senza rinunciare ad un prezzo contenuto.

Il HUAWEI WATCH GT 4 da 46 mm è il classico smartwatch per chi cerca un prodotto dal design classico, ma non vuole rinunciare alle funzionalità smart. Il modello in sconto include in confezione il cinturino in colorazione Green. Questo prodotto offre il monitoraggio della salute, oltre 100 modalità sportive e un design ricercato. L’azienda mette inoltre a disposizione molti cinturini grazie ai quali adattare il device ad ogni contesto.

Huawei Watch GT5 Pro combina sportività ed eleganza e le interpreta attraverso i materiali premium e funzionalità avanzate per il monitoraggio della propria salute oltre che la gestione dello smartphone. Ingloba un sistema GPS preciso, monitoraggio della salute con ECG e saturazione, oltre alle 100 modalità sportive e un’autonomia fino a 14 giorni. Questo è il prodotto ideale per sportivi e i più intraprendenti. In questo caso, la promozione Black Friday 2024 prevede le FreeBuds 5i incluse gratuitamente in confezione.

Sono tre prodotti differenti, perfetti per utenti con diverse necessità. Il FIT 3 è particolarmente indicato per tutti coloro i quali vogliono risparmiare, ma sono in cerca della migliore opzione disponibile. Il GT 4 è uno smartwatch pensato per chi cerca qualcosa in più anche dal punto di vista del design. Il GT 5 pro è invece destinato a coloro i quali amano lo sport e le attività all’aria aperta e cercano il massimo dal wearable che utilizzeranno per il monitoraggio dell’attività.

HUAWEI Pura 70 Ultra a 1.055€ 1.499€ con FreeClip in confezione

Il Huawei Pura 70 Ultra è un vero top di gamma dalle ottime prestazioni grazie al chip Kirin 9010, 16GB di RAM e 512GB di storage. Il display OLED da 6,8″ a 120Hz e il comparto fotografico, con una camera principale da 50MP e sensore da 1″, garantiscono un’esperienza premium anche in questo comparto. Ottima la presenza di una batteria da 5200mAh con ricarica rapida, ideale per le giornate d’uso particolarmente intense. Questo è il device perfetto per chi cerca un’alternativa ai classici top di gamma.

HUAWEI FreeClip a 14o€ 199,90€

Le Huawei FreeClip sono cuffie true wireless dal design a “C” che si appoggiano all’orecchio in modo naturale. Sono leggere, hanno la certificazione IP54 e il design è open-ear. Garantiscono comfort senza isolare dall’ambiente. Risultano ideali per chiamate e offrono una eccellente cancellazione dei rumori di fondo.

