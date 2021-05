Huawei dona 100 notebook alle scuole superiori

La didattica a distanza viene ancora utilizzata in diverse scuole. Huawei ha quindi deciso di donare oltre 100 notebook aziendali dismessi ad alcuni istituti superiori in Lombardia e Campania che non hanno una dotazione adeguata di computer. L’obiettivo dell’azienda cinese è favorire l’inclusione digitale e supportare la nuova modalità di insegnamento attraverso le classi virtuali.

Huawei dona computer a sei scuole

Lo scoppio della pandemia COVID-19 ha evidenziato le carenze infrastrutturali delle scuole italiane, in particolare l’assenza di connessioni a banda larga e di computer da consegnare agli studenti. In base ai dati forniti dal MIUR, a marzo 2021 sono stati acquistati quasi 440.000 dispositivi con fondi statali ed europei, ma il numero è chiaramente insufficiente. Molte devono quindi fare affidamento su iniziative private, come quella di Huawei.

Per favorire l’inclusione digitale e rendere accessibile agli studenti la didattica a distanza sono stati donati oltre 100 notebook dismessi dalle aziende. Le scuole sono state individuate con la collaborazione del Presidente dell’Associazione milanese “Tra il Dire e il Fare” Andrea Martignano e dell’Assessore alla Scuola della Regione Campania Lucia Fortini.

Quattro istituti superiori si trovano in Lombardia, ovvero Liceo Scientifico Bottoni, Liceo Linguistico e Tecnico-Economico Pietro Verri, Istituto di Istruzione Superiore Severi Correnti e Liceo Scientifico e Istituto Tecnico-Economico Luigi Cremona di Milano. In Campania sono stati scelti gli Istituti Comprensivi Statali Vittorino da Feltre di Napoli e De Luca-Picione-Caravita di Cercola (NA).

Enrica Banti, Responsabile Relazioni Esterne di Huawei Italia, ha dichiarato:

Huawei è da sempre impegnata nella realizzazione di un mondo sempre più connesso attraverso progetti volti a promuovere la digitalizzazione per tutti, portandola anche nelle aree più remote del mondo e alle categorie più svantaggiate, con il fine ultimo di non lasciare nessuno indietro. Per garantire inclusione digitale bisogna assicurare adeguate dotazioni infrastrutturali, in primis a scuole, ospedali e pubbliche amministrazioni. Per questo, sin dall’inizio della pandemia, abbiamo voluto dare il nostro contributo con una serie di donazioni di smartphone e tablet agli ospedali italiani in collaborazione con i nostri partner e adesso facciamo lo stesso per far sì che tutti abbiano ugualmente accesso all’istruzione e alle risorse digitali che la tecnologia mette a disposizione.

Questi sono i progetti indipendenti di Huawei e le iniziative avviate in collaborazione con i partner: