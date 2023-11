Huawei FreeBuds Pro 2: ottimi auricolari in sconto su Amazon (-17%)

Per ascoltare la musica in giro, conversare in sicurezza al telefono e, al contempo, non rinunciare alla qualità questi Huawei FreeBods Pro 2 sono perfetti. Grazie allo sconto Amazon puoi acquistare questi ottimi auricolari a 149,90 euro invece di 179,90, scoprendo un dispositivo elegante di qualità premium.

Huawei FreeBods Pro 2 in offerta: le caratteristiche

Che tu sia un utilizzatore Android, iOS, Windows o di qualsiasi altra piattaforma, questi auricolari si adattano perfettamente al tuo stile di vita digitale. Con una gamma di frequenze straordinariamente ampia da 14 Hz a 48 kHz, potrai apprezzare acuti intensi, bassi profondi e una chiarezza audio che ti farà sentire ogni dettaglio della tua musica preferita.

Ma non è tutto: gli Huawei FreeBuds 2 non sono solo auricolari, sono una porta per un mondo sonoro cristallino anche durante le chiamate e in ambienti rumorosi. Grazie al microfono a conduzione ossea, ai 3 microfoni aggiuntivi e all’algoritmo per la cancellazione del rumore Huawei DNN, potrai effettuare chiamate senza interferenze, eliminando rumori fastidiosi come il fruscio del vento o il rumore della metropolitana.

L’esperienza di ascolto è ulteriormente migliorata dalla cancellazione attiva del rumore fino a 47dB, che si adatta in tempo reale alla struttura del tuo canale uditivo e all’ambiente circostante. Inoltre, con la tripla equalizzazione adattiva, puoi personalizzare i toni alti, medi e bassi per ottenere un suono ottimale in ogni situazione.

Gli Huawei FreeBuds 2 sono dotati di certificazione HWA e Hi-Res Audio Wireless, supportando il codec LDAC ad alta risoluzione. La trasmissione wireless del suono raggiunge velocità fino a 990 kbps, garantendoti un’esperienza di ascolto senza precedenti.

Non farti scappare questa opportunità di portare a casa gli Huawei FreeBuds 2 a soli 149,90 euro invece di 179,90. Tuffati in un mondo sonoro in cui ogni nota è un’esperienza.

