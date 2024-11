Huawei FreeBuds SE 2 con 32€ stupiscono user Android e iOS: su Amazon

Un paio di auricolari Bluetooth senza freni con potenziale eccellente e prezzo contenuto. Stai cercando un sistema simile agli AirPods per design? Eccoti servite le Huawei FreeBuds SE 2 che disponibili in 3 colorazioni hanno tutto ciò che stavi cercando. Comode, stabili e da abbinare sia ad Android che iOS. Puoi acquistarle a soli 32€ su Amazon con lo sconto del 16% andato online grazie al Black Friday 2024. Cosa aspetti?

Huawei FreeBuds SE 2, un paio di auricolari Bluetooth 5.3 che stupiscono

Audio eccellente e vestibilità senza freni. Indossa le tue Huawei FreeBuds SE 2 tutto il giorno senza mai provare fastidio e soprattutto senza il terrore di perderle per strada. Con un eccellente design semi in ear sono facili da adattare a qualsiasi orecchio e con certificazione IP54 sono robuste e resistenti persino alla polvere e agli schizzi. Puoi sceglierle in 3 colorazioni differenti.

Le connetti ai tuoi dispositivi sfruttando una connessione eccellente garantita dal Bluetooth 5.3. Ovviamente sono compatibili con tutti i sistemi operativi quindi sia su Android che smartphone iOS puoi sfruttarle a pieno.

Indossale e goditi un audio ad alta fedeltà con un suono intenso che non lascia niente al caso. I brani non vengono distorti ma anzi, hai basi potenti e ben equalizzati per sentire ogni sfumatura dei tuoi brani preferiti. Naturalmente non mancano all’appello i microfoni integrati con cui chiacchierare al telefono in tutto comfort.

Un altro punto a favore? La loro autonomia. Con la custodia di ricarica le wearable arrivano a 40 ore di utilizzo per usarle per giorni interi e ricordarti di ricaricarle una volta ogni tanto.

A soli 32€ su Amazon, le Huawei FreeBuds SE 2 sono gli auricolari Bluetooth da acquistare al volo. Approfitta al volo dello sconto del 16% andato online con il Black Friday 2024 e aggiungile al tuo carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.