HUAWEI FreeClip 2 + FreeBuds SE 3 ora in bundle su Amazon

Oggi ti segnaliamo un fantastico bundle che trovi solo su Amazon e che ti permette di avere due modelli di auricolari wireless eccezionali a un ottimo prezzo. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello i HUAWEI FreeClip 2e iFreeBuds SE 3 a soli 199 euro, invece che 235 euro.

Come ti abbiamo segnalato considera che il prezzo per tutte e due queste cuffiette Bluetooth si aggira intorno ai 235 euro, quindi ora avrai la possibilità di risparmiare 36 euro. E potrai anche decidere di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI FreeClip 2 + FreeBuds SE 3: audio senza confini

Le HUAWEI FreeClip 2 sono innovative e incredibilmente comode, grazie a un design open-ear ad anello e un peso di appena 5,1 grammi. Hanno il volume adattivo intelligente con controlli intuitivi tramite gesti e movimento della testa e chiamate nitide e cristalline garantite da tre microfoni interni. Potrai connetterle fino a due dispositivi in contemporanea per passare da uno all’altro in un attimo e garantiscono fino a 9 ore di ascolto con una singola ricarica.

Le FreeBuds SE 3 hanno un design più classico, senza inserti in silicone, e sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54. Grazie alla connessione Bluetooth 5.4 offrono una minima latenza e un audio eccellente. Si connettono in automatico quando li estrai dalla custodia con i tuoi dispositivi associati e offrono un’autonomia fino a 42 ore complessive e 3 ore con 10 minuti di ricarica.

Questa è certamente una promozione straordinaria che ti permette di avere due cuffiette Bluetooth bellissime a un prezzo vantaggioso. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista i tuoi HUAWEI FreeClip 2 e i FreeBuds SE 3 a soli 199 euro, invece che 235 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.