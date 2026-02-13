 HUAWEI FreeClip 2 + FreeBuds SE 3 ora in bundle su Amazon
Musica
Oggi ti segnaliamo un fantastico bundle che trovi solo su Amazon e che ti permette di avere due modelli di auricolari wireless eccezionali a un ottimo prezzo. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello i HUAWEI FreeClip 2e iFreeBuds SE 3 a soli 199 euro, invece che 235 euro.

Come ti abbiamo segnalato considera che il prezzo per tutte e due queste cuffiette Bluetooth si aggira intorno ai 235 euro, quindi ora avrai la possibilità di risparmiare 36 euro. E potrai anche decidere di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI FreeClip 2 + FreeBuds SE 3: audio senza confini

Le HUAWEI FreeClip 2 sono innovative e incredibilmente comode, grazie a un design open-ear ad anello e un peso di appena 5,1 grammi. Hanno il volume adattivo intelligente con controlli intuitivi tramite gesti e movimento della testa e chiamate nitide e cristalline garantite da tre microfoni interni. Potrai connetterle fino a due dispositivi in contemporanea per passare da uno all’altro in un attimo e garantiscono fino a 9 ore di ascolto con una singola ricarica.

{title}

Le FreeBuds SE 3 hanno un design più classico, senza inserti in silicone, e sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54. Grazie alla connessione Bluetooth 5.4 offrono una minima latenza e un audio eccellente. Si connettono in automatico quando li estrai dalla custodia con i tuoi dispositivi associati e offrono un’autonomia fino a 42 ore complessive e 3 ore con 10 minuti di ricarica.

Questa è certamente una promozione straordinaria che ti permette di avere due cuffiette Bluetooth bellissime a un prezzo vantaggioso. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista i tuoi HUAWEI FreeClip 2 e i FreeBuds SE 3 a soli 199 euro, invece che 235 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Pubblicato il 13 feb 2026

Michea Elia
Pubblicato il
13 feb 2026
