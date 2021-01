Huawei Italia, il nuovo CEO è Wilson Wang

Huawei Italia mette a capo del gruppo un nuovo amministratore delegato: si tratta di Wilson Wang, il quale eredita un’azienda in ottima salute anche nel nostro Paese, ma inevitabilmente coinvolta nella tempesta della guerra fredda che si è scatenata tra Stati Uniti e Cina.

Huawei Italia presenta il nuovo CEO

“Nel suo nuovo ruolo“, spiega Huawei Italia, “Wang avrà la responsabilità di rafforzare l’impegno strategico dell’azienda come partner delle istituzioni, degli operatori e delle imprese italiane nel processo di trasformazione digitale del Paese. Wilson Wang guiderà lo sviluppo e l’implementazione della strategia aziendale attraverso una rinnovata fiducia nel mercato italiano, con l’obiettivo di sviluppare il business di successo che Huawei ha costruito negli ultimi 16 anni“.

Oggi Huawei Italia conta 800 dipendenti con due sedi principali a Roma e Milano; 3 i centri di ricerca, 4 i Joint Lab R&D con le università e 5 i centri di innovazione congiunta. Wang è stato anzitempo Direttore Generale della sede Huawei di Hong Kong ed ha alle spalle 17 anni di esperienza nel comparto ICT.

Una scelta di esperienza, insomma, per un mercato cruciale come quello italiano, dove Huawei ha una importante posizione e dal quale potrà muovere le proprie mosse per definire i propri futuri equilibri in ambito europeo.