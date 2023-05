Mate X3, lo smartphone pieghevole secondo HUAWEI

HUAWEI Mate X3 è il nuovo smartphone pieghevole del gruppo. L’ultima evoluzione di un concept che a questo si perfeziona attraverso un upgrade hardware e ritocchi importanti al design. Presentato oggi in via ufficiale con un evento internazionale, arriva sul mercato con l’obiettivo di definire un nuovo standard per la categoria.

HUAWEI Mate X3, l’evoluzione dello smartphone pieghevole

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, integra due display, uno esterno da 6,4 pollici (2504×1080 pixel) e l’altro interno più ampio, che raggiunge i 7,85 pollici (2496×2224 pixel), entrambi con pannello OLED e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con CPU octa core e GPU Adreno affiancato da 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, slot per schede microSD fino a 256 GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica. Di seguito il filmato di presentazione.

Sul retro sono presenti una fotocamera posteriore XMAGE Ultra Vision da 50 megapixel (f/1.8), una ultragrandangolare da 13 megapixel (f/2.2) e un teleobiettivo da 12 megapixel (f3.4 con OIS) con flash LED, autofocus e supporto alla registrazione video 4K. I sensori frontali sono invece da 8 megapixel (f/2.4), uno utilizzabile con il telefono chiuso e l’altro quando è aperto. La batteria in dotazione è da 4.800 mAh con ricarica SuperCharge da 66 W cablata e wireless da 50 W. A questo si aggiunge la certificazione IPX8 che lo rende resistente a schizzi, acqua e polvere.

Le dimensioni da chiuso raggiungono i 72,4 millimetri, da aperto i 141,5 millimetri, con altezza 156,9 millimetri e spessore che varia tra 11,08 e 5,3 millimetri a seconda della modalità di utilizzo. Per quanto riguarda il peso, è compreso tra 239 e 241 grammi a seconda della colorazione con diverse finiture. La piattaforma software è EMUI 13.1 con accesso ad AppGallery per il download delle applicazioni.

Un top di gamma, non per tutte le tasche. Il prezzo di lancio fissato da HUWEI per Mate X3 è 2.199,90 euro. Lo smartphone pieghevole è disponibile nelle colorazioni Nero e Verde Scuro.

