iPhone 16: Apple decide di tagliare la produzione

La serie iPhone 16 non sta vendendo bene come Apple aveva sperato. L’analista Ming-Chi Kuo ha infatti riferito che il colosso di Cupertino ha tagliato gli ordini della variante base e Plus dei nuovi smartphone del colosso di Cupertino di quasi 10 milioni di unità per il periodo che va dall’ultimo trimestre del 2024 fino alla prima metà del 2025.

iPhone 16: tagli agli ordini dei modelli base e Plus

Dopo i tagli, Apple avrà prodotto 84 milioni di unità entro la fine della seconda metà del 2024, al contrario degli 88 milioni di unità originariamente previsti. Di seguito la ripartizione trimestrale.

Quarto trimestre del 2024: 80 milioni di unità (contro 84 milioni nel quarto trimestre del 2023)

Primo trimestre del 2025: 45 milioni di unità (contro 48 milioni di unità nel primo trimestre 2024)

Secondo trimestre del 2025: 39 milioni di unità (contro 41 milioni di unità nel secondo trimestre del 2024)

Si prevede che il taglio non avrà conseguenze particolarmente impattanti sul fatturato del 2024, complice anche e soprattutto il fatto che iPhone 16 Pro Max, con prezzo e margini più alti, è il modello che sta vendendo maggiormente. Potrebbe però venire registrato un calo del fatturato ad inizio 2025, quando si ritiene possa arrivare sul mercato iPhone SE 4.

Apple puntava molto su Apple intelligence per iPhone 16, ma il lancio scaglionato e praticamente assente al di fuori degli USA non ha evidentemente convinto in modo particolare l’utenza.

Da tenere presente che uno scenario simile a quello ora descritto da Kuo era già stato anticipato a inizio mese dagli analisi di Barclays, secondo cui Apple aveva ridotto la produzione degli iPhone 16, passando a circa tre milioni di unità, con una riduzione del 15% delle vendite rispetto a quanto fatto lo scorso anno nel medesimo periodo.