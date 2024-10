Samsung Galaxy S25: attesi nuovi colori brillanti

All’inizio del prossimo anno, Samsung, come di consueto, toglierà i veli alla sua nuova gamma di smartphone top di gamma, ma già da tempo circolano in Rete svariate indiscrezioni riguardo quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S25. Proprio a questo proposito, nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli per quel che concerne le colorazioni dei dispositivi.

Samsung Galaxy S25: tutti i dettagli sulle colorazioni

L’analista Ross Young esperto di display ha infatti condiviso un post su X con cui ha svelato quelle che dovrebbero essere i colori dei vari modelli, con l’introduzione di nuove tonalità “brillanti” per quel che riguarda i modelli standard, mentre per la versione Ultra pare che Samsung abbia preferito mantenere un profilo più basso.

Andando più in dettaglio, pare che il colosso sudcoreano abbia in programma almeno quattro colorazioni per ciascun modello, come di seguito riportato.

Samsung Galaxy S25

Moon Night Blue

Silver Shadow

Sparking Blue

Sparkling Green

Samsung Galaxy S25+

Midnight Black Moon

Night Blue

Silver Shadow

Sparking Blue

Sparkling Green

Samsung Galaxy S25 Ultra

Titanium Black

Titanium Blue

Titanium Gray

Titanium Silver

Tutte queste colorazioni dovrebbero essere disponibili a livello globale sin dal momento del lancio sul mercato dei nuovi smartphone, ma per avere maggiori dettagli al riguardo sarà chiaramente necessario attendere che vengano diffuse informazioni ufficiali.

Da notare che sempre a detta di Ross Young, per la versione Ultra, Samsung avrebbe deciso di usare un pannello OLED M13 come la precedente generazione, rinunciando all’uso della variante migliorata M14.