Samsung Galaxy S25 a confronto grazie alle protezioni per display

I Samsung Galaxy S25 dovrebbero essere immessi sul mercato all’inizio del prossimo anno, come di consueto per il colosso sudcoreano. La nuova gamma includerà il modello base, l’S25+ e l’S25 Ultra. A tal riguardo, il leaker IceUniverse ha condiviso su X una foto, visibile in alto, che mostra quelle che dovrebbero essere le protezioni per lo schermo dei futuri smartphone di Samsung e che va a mettere ben in evidenza la differenza di dimensioni.

Samsung Galaxy S25: confronto di dimensioni grazie ai proteggi schermo

L’immagine, infatti, offre una buona panoramica in merito alla differenza di dimensioni tra i modelli dei prossimi Samsung Galaxy S25. Più precisamente, il proteggi schermo del modello Ultra rivela un design più sinuoso.

Gli angoli del modello Ultra non sono rotondi come gli altri due modelli, visto e considerando che il dispositivo deve fare spazio per ospitare la S-Pen. Il design mostrato nelle ultime immagini trapelate si allinea pertanto con con le indiscrezioni relative al design che erano già state diffuse tempo addietro.

Da tenere presente che le cornici saranno ridotte all’osso su tutta la gamma. Precedenti fughe di notizie hanno suggerito che il Galaxy S25 Ultra sarà molto più sottile e leggero di quanto inizialmente previsto.

Ricordiamo altresì che la gamma Galaxy S25 avrebbe dovuto copiare i suoi predecessori e portare in dote chip Exynos sulle versioni base, e il Snapdragon 8 Gen 4 su quella Ultra. Ulteriori report hanno però suggerito che Samsung potrebbe non essere pronta con l’Exynos 2500 in tempo e dovrà utilizzare il chip Qualcomm su tutta la gamma.