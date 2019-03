Huawei MateBook 13 da oggi in Italia

Avvistato il mese scorso a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2019 insieme ai modelli MateBook X Pro e MateBook 14, il nuovo Huawei MateBook 13 fa oggi il suo debutto ufficiale in Italia. Un laptop con sistema operativo Windows 10 che unisce un design ricercato a prestazioni di tutto rispetto, adatto sia per l’intrattenimento sia per la produttività.

Huawei MateBook 13: le specifiche

Ciò che balza subito all’occhio aprendo lo chassis del portatile è il display da 13 pollici contornato da bordi parecchio sottili, con body-to-screen ratio che arriva all’88%: si tratta di un pannello FullView 3:2, disponibile prossimamente anche in versione touch. Sotto la scocca si nascondono processori Intel Core (fino a i7-8565U) affiancati da 8 GB di RAM e un quantitativo di memoria interna per lo storage che arriva a 512 GB. Tra le funzionalità più interessanti quella legata alla tecnologia Share OneHop per condividere i contenuti dallo smartphone al PC semplicemente avvicinando i due dispositivi.

Tornando al design, si segnala la presenza delle ventole Shark Fin di seconda generazione che garantiscono una dissipazione ottimale del calore anche durante le fasi di utilizzo più intense, senza compromettere la silenziosità del laptop. A questo si aggiunge la ricarica veloce della batteria in dotazione: fino a 2,5 ore di autonomia in soli 15 minuti.

Huawei MateBook 13: prezzo e disponibilità

È possibile acquistare il laptop presso le catene di elettronica sparse su tutto il territorio nazionale, sui negozi online oppure presso il Huawei Experience Store di Milano. Di seguito i prezzi delle versioni commercializzate.

Huawei MateBook 13 con Core i5-8265U, 8 GB di RAM, 256 GB di storage e display non touch a 999,00 euro;

Huawei MateBook 13 con Core i7-8565U, 8 GB di RAM, 512 GB di storage e display non touch a 1.199,00 euro;

Huawei MateBook 13 con Core i7-8565U, 8 GB di RAM, 512 GB di storage e display touch a 1.299,00 euro.

Va precisato che l’ultima edizione, con display touchscreen, non sarà disponibile immediatamente per l’acquisto nel nostro paese: arriverà in Italia entro i prossimi mesi.