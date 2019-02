Il nuovo Huawei MateBook X Pro e MateBook 14

La conferenza di Huawei che anticipa l’apertura del MWC 2019 ha visto il pieghevole Mate X al centro dell’attenzione, ma non è l’unico annuncio della giornata: nella cornice di Barcellona sono stati presentati anche nuovi laptop della famiglia MateBook.

Il nuovo Huawei MateBook X Pro

Il primo e più interessante è il nuovo Huawei MateBook X Pro, evoluzione del portatile già disponibile sul mercato che migliora dal punto di vista delle performance. Il design è pressoché invariato se non si considera il logo posizionato all’esterno, frutto di un restyling.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche trovano posto un display da 13,9 pollici con risoluzione 3000×2000 pixel, supporto alle gesture multitouch e cornici molto sottili, processore quad core Intel di ottava generazione (Core i5 8265U, Core i78565U), 8 o 16 GB di RAM LPDDR3, diverse opzioni per lo storage (SSD da 256 GB, 512 GB o 1 TB), scheda video NVIDIA MX250 con 2 GB di memoria dedicata e batteria da 57,4 Wh che garantisce un’autonomia dichiarata di 12 ore in modalità di riproduzione video. Il comparto audio è spinto da quattro altoparlanti.

Ci sono poi tre porte USB (due Type-C) e uno slot Thunderbolt. Il tutto in 1,36 Kg di peso e con uno spessore di 14,6 mm. A livello software si segnala la funzionalità OneHop utile per trasferire in modo istantaneo i contenuti (immagini, appunti testuali ecc.) dallo smartphone al laptop via NFC, semplicemente appoggiando il dispositivo mobile sulla scocca del computer.

Huawei MateBook 14

Look piuttosto simile per Huawei MateBook 14, con il suo display da 14 pollici: risoluzione 2160×1440 pixel e pannello touch. Crescono però peso e ingombro: 1,53 Kg e 15,9 mm di spessore. CPU e GPU rimangono le stesse. Per quanto riguarda la RAM è possibile scegliere tra 8 e 16 GB LPDDR3, mentre per lo storage l’unica opzione disponibile è l’SSD da 512 GB. La capacità della batteria rimane invariata.

Rispetto al nuovo MateBook X Pro scompare lo slot Thunderbolt per lasciar posto a un altro USB-C e gli altoparlanti sono solo due. Sono poi presenti l’uscita video HDMI, una USB-A 3.0 e una USB-A 2.0. Rimangono invariate le altre caratteristiche compreso il layout della tastiera, il lettore di impronte digitali e la webcam pop-up già vista nel modello dello scorso anno, nascosta in un tasto e richiamabile con una semplice pressione. Una trovata, secondo Huawei, studiata per garantire un adeguato livello di protezione della privacy.

Prezzi e disponibilità

I nuovi MateBook presentati oggi a Barcellona arriveranno a breve sul mercato. Per quanto riguarda i prezzi, partiamo dal modello X Pro di nuova generazione: 1.599 euro per la versione con Core i5, 8 GB di RAM e 512 GB di storage, 1.999 euro per quella con Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Passando invece al MateBook 14, sarà possibile acquistarlo a 1.199 euro con Core i5, mentre la variante con Core i7 costerà 1.499 euro.