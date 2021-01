Un laptop completo, potente ed esteticamente bello da vedere: Huawei MateBook D 14 è tornato oggi su Amazon. Un’ottima occasione per allungare le mani su un portatile Windows che offre tutto il necessario per lavorare da casa in smart working o in mobilità, per studiare con le modalità della didattica a distanza e perché no, per l’intrattenimento multimediale o il gaming.

Il laptop Huawei MateBook D 14 torna su Amazon

Queste le caratteristiche chiave dalla scheda delle specifiche tecniche: display FullView da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore AMD Ryzen 5 3500U, GPU Radeon Vega 8 per la gestione del comparto grafico, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe da 512 GB per lo storage, lettore di impronte digitali per l’autenticazione integrato nella tastiera, moduli WiFi e Bluetooth 5.0 per la connettività, porte USB 3.0, 2.0 e Type-C, uscita video HDMI, tastiera full size, ampio touchpad e batteria da 56 Wh. Lo spessore è ridotto a 15,9 mm, il peso si attesta a soli 1,38 Kg. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design con la ventola Shark Fin 2.0 che si occupa di dissipare il calore prodotto in modo silenzioso ed efficiente.

Degna di nota la presenza della webcam 720p nascosta in uno dei pulsanti nella riga superiore della tastiera: si attiva solo quando serve, con un semplice tocco, il resto del tempo rimane chiusa garantendo così la massima tutela possibile della privacy. Per tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la scheda tecnica.

Il sistema operativo è Windows 10 Home. Tra le altre funzionalità è da segnalare Huawei Share per la condivisione rapida di contenuti tra il computer e lo smartphone: basta appoggiarlo sulla scocca per sincronizzare i dispositivi. Tutto questo al prezzo di 699 euro incluse le spese di spedizione con consegna a domicilio in pochi giorni. Un ottimo laptop per il lavoro, lo studio, l’intrattenimento e il gaming.