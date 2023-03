HUAWEI MateBook D 15, qualità ed equilibrio

Quando ci si trova a dover scegliere il proprio nuovo laptop, sono molti gli aspetti da tenere in considerazione. Alla fin fine la scelta viene solitamente costruita sulla linea di congiunzione tra l’esperienza che ci si attende e le specifiche che caratterizzano il dispositivo. Non si cerca semplicemente “potenza”, ma “potenza quanto basta” per i propri lavori; non si cerca leggerezza in termini assoluti, ma comodità di trasporto; non si cerca una specifica capacità di batteria, ma un’autonomia compatibile con le proprie esigenze. Il professionista, inoltre, porrà attenzione particolare su alcuni elementi legati alla sicurezza, così come per i più giovani diventa importante il display e la possibilità di sfruttare il tutto tanto per una videolezione quanto per una sessione di gioco online.

Ed infine si ambisce tutti ad un prezzo abbordabile, giusto, consono alle proprie necessità. HUAWEI ha dimostrato negli ultimi anni di aver trovato un equilibrio preciso su questo crinale, portando sul mercato una lunga serie di laptop prestigiosi, eclettici, ideali per un utilizzo continuativo come veri e propri compagni di vita e di lavoro. Il nuovo MateBook D 15 si inserisce esattamente in questo solco, candidandosi ad essere il preciso baricentro delle esigenze di chi sta cercando un laptop per la propria quotidianità.

Huawei MateBook D 15 è equilibrio

Il concetto di “equilibrio” non ha mai a che fare con la staticità e si identifica, anzi, come il punto di incontro ideale tra forze uguali ed opposte che si abbracciano in una dimensione estemporanea: ampiezza e leggerezza, potenza e convenienza, velocità e autonomia. HUAWEI MateBook D 15 è un device che offre risposte mirate ad esigenze precise, diventando con massima discrezione lo strumento a cui affidare documenti, calcoli, immagini, progetti, sogni e quant’altro. Tutto ciò può concretizzarsi grazie ad un progetto che fa della semplicità la propria raffinatezza, dell’intelligenza la propria virtù e dell’opportunità il proprio punto di caduta definitivo. Il risultato è un laptop che in soli 799 euro racchiude tutto quanto si possa desiderare in un dispositivo che può dire la propria in ogni occasione. Anima HUAWEI, filosofia Windows 11, profilo da protagonista.

Potenza e performance

Che sia per lavoro, per studio o per il tempo libero: la potenza di calcolo è la base di tutto. Non c’è compromesso sul prezzo che debba toccare le performance, perché altrimenti a venir meno sono le basi stesse del potenziale della macchina. Dalla semplice elaborazione di una fotografia alla gestione parallela di più finestre di lavoro, passando per riproduzioni 4K o intensi carichi di lavoro: non si può mai sapere cosa prospetterà una giornata davanti al display, ma avere la certezza di un motore all’altezza consente di affrontare qualsiasi elaborazione in massima tranquillità.

Il MateBook D 15 mette infatti insieme un processore Intel Core i5-1155G7 di 11esima generazione da 10 nm e 8 GB di RAM, nonché connettività Wi-Fi 6 con doppia antenna, per disporre di un cuore potente e capace al cospetto di qualsiasi sfida.

A questo si aggiunge una scheda grafica Intel Iris Xe per un boost in termini di capacità di elaborazione, elemento in grado di fare la differenza quando è la grafica a richiedere prestazioni di rango superiore.

Inoltre, le prestazioni sono supportate da una unità SSD NVMe PCIe da 512GB ad alta velocità che, a fronte del semplice click sui tasti Fn+P, vede attivata la “modalità Performance” per alzare ulteriormente l’asticella. Siccome non c’è potenza senza controllo, il concept prevede anche un sistema avanzato di raffreddamento basato sulla sottilissima ventola HUAWEI Shark ad alta intensità per mantenere massima stabilità anche quando il dispositivo è sotto forti carichi di lavoro.

Connettività Super Device

Il concetto di connettività consente di trascendere dal mero concetto di device fisico, potendolo considerare in pieno come elemento di un tutto più ampio, ricco e potente. La connessione è il momento in cui avviene la creazione, nel quale il dispositivo assume un’anima all’interno di un sistema produttivo per farsi interfaccia verso mission e obiettivi più ambiziosi. Una connettività di alto spessore come quella del Wi-Fi 6 è il primo importante tassello, poiché garantisce le migliori performance possibili sotto qualsiasi rete compatibile. Ma HUAWEI MateBook D 15 sa andare anche oltre.

HUAWEI, infatti, ha da tempo dato vita al concetto di Super Device, vero e proprio ecosistema digitale nel quale le informazioni, i file ed i contenuti possono fluire con massima libertà, senza ostacoli né frizioni, tra i diversi dispositivi in uso. Il Super Device è esattamente questo concetto esteso di device, questa crasi definitiva tra l’unicità del laptop e l’ampiezza delle potenzialità di un sistema esteso, variegato, in grado di mettere insieme un laptop, un tablet, uno smartphone e quant’altro possa servire l’utente dell’ecosistema Huawei (attorno al quale tutto gravita). La locuzione “super”, del resto, non identifica soltanto una qualità, ma anche un’identità: è “super” tutto ciò che è altro, che è al di sopra, che vi si distingue pur non dissociandosene. Quel che ne scaturisce è un insieme di device, tutti interni alla galassia HUAWEI, che fanno squadra nelle mani dell’utente per mettergli a disposizione il meglio delle proprie qualità nel perimetro delle singole competenze.

La sublimazione estrema di questo concetto sta nella funzione Multi-Screen Collaboration: immagina di poter trasferire documenti e immagini trascinandoli da un device all’altro e di aprire i file salvati sullo smartphone direttamente da pc o viceversa. Situazioni simili sono pane quotidiano quando la propria attività digitale contempla più dispositivi e situazioni variegate (soprattutto in ambito lavorativo): non ci si deve più preoccupare di dove sia stato allocato un file, perché il “luogo” dello storage e quello dell’elaborazione possono essere distinti senza minare in alcun modo la bontà e la rapidità dell’accesso.

O ancora: sempre grazie alla collaborazione Multi-Screen, è possibile connettere un tablet HUAWEI al MateBook D 15, trascinarne i file e usare il primo come blocco da disegno o come secondo schermo. L’esperienza sarà istantaneamente più ricca, completa e coinvolgente grazie al fatto che ogni device Huawei parte del sistema ha la possibilità di esprimere una propria utilità (in base alle proprie qualità) e metterle al servizio dell’esperienza complessiva.

Autonomia ed energia

L’autonomia di un laptop è la cifra che caratterizza la libertà dell’utente. L’autonomia è infatti fondamentale negli spostamenti, oppure nella semplice possibilità di cambiare postazione (che sia da una scrivania ad un’altra, o da un ufficio ad una sala riunioni, oppure dal tavolo al divano, in auto, in vacanza o in uno zaino durante un viaggio). L’autonomia è il tempo che ci si può permettere senza rischiare che un documento resti incompiuto, una riunione interrotta o una partita bloccata ad un passo da sbloccare l’obiettivo. Al tempo stesso, l’autonomia si esprime nel rapporto tra la capacità delle batterie ed i consumi del device: maggiore è la potenza di calcolo sfruttata, migliore dovrà essere l’ottimizzazione per arrivare ad un grado di libertà congruo e sufficiente per potersi definire realmente “liberi”.

La batteria di HUAWEI MateBook D 15 ha una capacità nominale pari a 56Wh e di una ricarica ultrarapida da 65W, il che completa il quadro in modo definitivo: anche quando la giornata di lavoro si prolunga oltre il necessario, sarà sufficiente una breve ricarica di soli 15 minuti per avere ulteriori 2 ore di lavoro, di svago e di libertà d’azione.

Leggero e compatto

Avere un laptop significa prevedere di spostare la propria postazione portandosi con sé il proprio lavoro, i propri file e tutto quanto possa essere utile. Avere un laptop significa pertanto pensare sia al momento in cui è posato sulla scrivania o sulle proprie gambe mentre si è in digitazione, sia al momento in cui lo si chiude per cambiare location. Nel tempo l’ottimizzazione di pesi e volumi è stata notevole, consentendo di integrare sempre maggiori sensori e componenti all’interno di macchine che nel frattempo si facevano più sottili e resistenti.

Il nuovo HUAWEI MateBook D 15 esaurisce il proprio spessore in appena 16,9 millimetri, risultando pertanto facilmente impugnabile e poco ingombrante. Il peso di soli 1,6kg, inoltre, lo rende estremamente facile da trasportare nonostante si stia parlando di un laptop con diagonale da 15,6 pollici. HUAWEI MateBook D 15 è progettato per alleviare gli sforzi e l’affaticamento degli occhi, grazie alle basse emissioni di luce blu e all’assenza di sfarfallio certificate da TÜV Rheinland. La resistenza delle componenti e della scocca in lega di alluminio (con finitura anodizzata) completano il quadro di un device che potrebbe volare da una postazione all’altra, da una scrivania ad uno zaino, da un divano all’ufficio di un cliente, sapendo di aver sempre ben custoditi all’interno della corazza tutti i dati di cui si necessita e che occorre portare con sé.

Leggerezza e compattezza non sono soltanto caratteristiche finalizzate alla comodità, del resto: l’altro lato della medaglia è quello dell’affidabilità.

Lati nascosti

Tutto qui? No, perché ogni device di contraddistingue anche e soprattutto attraverso una serie di lati nascosti che ne definiscono i tratti identitari e che contrassegnano il tipo di esperienza che sono in grado di offrire. Alcuni esempi propri del MateBook D 15 sono fulgidi esempi in tal senso.

Il lavoro di riduzione della cornice attorno allo schermo, infatti, ha portato ad ideare una nuova posizione per la Webcam, completamente celata all’occhio al primo impatto. Per poterla attivare, infatti, occorre fare pressione su un pulsante pop-up posizionato centralmente all’interno della tastiera, consentendo alla cam di sollevarsi e di puntare sull’utente dal basso verso l’alto: un nuovo punto di vista, un nuovo modo per proteggere la propria privacy (è sufficiente chiuderla per evitare occhi indiscreti) ed un nuovo modo per dislocare la Webcam senza influire sulla ratio del display.

Altro elemento di valore è il lettore di impronte posizionato al fianco della tastiera, integrato perfettamente sul pulsante di accensione: comodo e discreto, consente facile accesso alla propria identità proteggendo al meglio l’accesso al dispositivo fin dal momento della sua accensione.

Quel che non si vede, infine, si può però sentire. Che un laptop operi in ambito professionale o che sia scelto per una serata di film in streaming, l’audio definisce in modo estremamente importante l’esperienza di ascolto. Le casse posizionate frontalmente e algoritmi audio personalizzabili donano al MateBook D 15 un profilo decisamente superiore alla media, distanziando la diretta concorrenza in termini di qualità. La differenza si sente.

Prezzo

Tutto ciò a soli 799 euro. La ricchezza delle componenti e delle sfumature trova importante valorizzazione in un prezzo accessibile, che rende HUAWEI MateBook D 15 il device consigliato per ogni occasione, ottimale per il professionista come per chi ne fa la base di studio o di gioco.

In occasione del 3° anniversario di HUAWEI Store, HUAWEI MateBook D15 è in offerta speciale su HUAWEI Store al costo di 699,99 euro (anziché 799,00 euro) e, aggiungendo soli 9,90 euro, si potrà acquistare anche HUAWEI Stylish Backpack.

Utilizzando il codice APUNTO50, valido fino al 31 marzo, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 50€.

Inoltre, fino al 15 marzo, sono disponibili altri prodotti in promozione fino al 50%, tra cui HUAWEI MateBook X Pro 2022, HUAWEI MateBook 14 e molti altri.

In collaborazione con HUAWEI