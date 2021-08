Huawei MateBook D 15: sconto 28% e tre regali

Huawei ha annunciato una nuova campagna promozionale per il Back To School. Tra i prodotti in offerta c'è l'ottimo MateBook D 15 con processore Intel di decima generazione. Il notebook, ideale per lo studio e l'intrattenimento, può essere acquistato a 469,00 euro. Gli utenti riceveranno anche tre regali, ovvero un router 4G, un mouse Bluetooth e uno zaino per il trasporto. C'è tempo fino al 31 agosto per approfittare dell'occasione.

Huawei MateBook D 15: sconto del 28%

Il MateBook D 15 ha un telaio in alluminio (pesa solo 1,53 Kg) e uno schermo FullView IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Il modello in offerta integra il processore Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 256 GB.

La dotazione hardware comprende inoltre una webcam ad incasso con risoluzione 720p. altoparlanti stereo da 2 Watt, tastiera chiclet full size, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI e quattro porte USB (due 2.0 Type-A, una 3.0 Type-A e una Type-C). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac (Wi-Fi 5) e Bluetooth 5.0. La batteria da 42 Wh supporta la ricarica rapida.

Il MateBook D 15 (colore Mystic Silver) può essere acquistato sullo store Huawei al prezzo di 469,00 euro (sconto 28%). L'utente riceverà in regalo un router 4G, lo zaino Backpack Swift e il mouse Bluetooth. Come detto, la promozione termina il 31 agosto.