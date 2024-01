HUAWEI MateBook D 16, all-in sulla produttività

Tra le novità lanciate sul mercato 2024 da Huawei, v’è anche la nuova versione del premiato laptop MateBook D 16. Il gruppo cinese non ha voluto caratterizzazioni particolari, donando al device un impatto estetico estremamente semplice e spartano. Il meglio è stato tuttavia incluso nel dispositivo, dove dotazione e performance sono state previste ad alto livello per conseguirne un device arruolabile su tutto il fronte della produttività.

La versione 2024 del MateBook D 16 ha anzitutto uno schermo IPS full view da 16 pollici (1920 × 1200, 142 ppi) custodito da una scocca “Space Grey” solida e leggera. L’apertura del display a 180 gradi (con cerniera che porta il corpo del display al di sotto della scocca che custodisce la tastiera, allineandole perfettamente) ed il peso complessivo di soli 1,68Kg rendono il laptop estremamente valido per il lavoro in mobilità, potendosi adattare a varie posizioni e risultando molto comodo da trasportare. Non è questo un dettagli di poco conto: proprio in questi dettagli emerge con chiarezza quale sia l’ambizione messa nel mirino da Huawei, che per il D 16 vede un futuro tratteggiato tanto in ufficio quanto all’università, tanto nel lavoro mobile quanto nella collaborazione di gruppo, sempre e comunque al centro di una scena di piena operatività.

Il resto viene di conseguenza, a partire da una batteria da ben 56/70Wh che garantisce lunga durata e ricariche rapide, grazie al caricatore incluso da 65W, in caso di necessità. A tal fine il collegamento all’alimentazione sarà tramite USB C, elemento che favorisce oltremodo l’attività in movimento grazie alla piena compatibilità con altri caricatori.

La tastiera retroilluminata risulta essere ampia e con un feedback tattile deciso, silenziosa alla digitazione e comoda nell’uso del tastierino numerico laterale. L’ampio touchpad è disallineato rispetto al corpo del laptop poiché nasce centrato rispetto alla parte di tastiera destinata alla digitazione abituale: così facendo lo spostamento delle dita tra tastiera e touchpad risulta più semplice ed istintivo, senza richiedere una ricalibrazione personale ad ogni singola interazione.

Huawei sottolinea come il MateBook D 16 sia il primo laptop in assoluto a ricevere le cinque stelle SGS a certificazione della bontà della ricezione del segnale Wi-Fi: un ulteriore punto di vantaggio per un dispositivo che, in mobilità, vuol dimostrarsi efficiente in ogni situazione e che tramite le capacità dell’antenna è in grado di mantenere ferma e stabile la connessione anche a lunga distanza.

Questi i benchmark ottenuti durante le nostre prove con il modello Intel Core i9:

La webcam è posizionata in alto e in centro, all’interno di un invisibile vano sporgente incluso nella sottile cornice del display. Dimenticata la soluzione interna ai tasti, più volte adoperata nelle generazioni precedenti dei laptop Huawei, viene quindi recuperata un’opzione più tradizionale, la quale viene però abbinata ad un interessante “plus”: lo spegnimento della videocamera avviene lato software attraverso un pulsante posizionato in alto a destra sulla tastiera. Bloccare le riprese e garantire la privacy, insomma, è questione di un semplice e rapido gesto appena al di sotto del pulsante di accensione/spegnimento del device (quest’ultimo, peraltro, dotato di sensore biometrico per un riconoscimento automatico dell’utenza all’accensione del device). La webcam è inoltre dotata di focus automatico sull’utente, con esperienza impreziosita inoltre da una cancellazione del rumore di fondo supportata da IA: così facendo ogni riunione o videochiamata avrà un risultato migliore.

Sono cinque i connettori in dotazione:

USB-C (dati, ricarica e DisplayPort)

USB3.2 Gen1 (dati e ricarica)

USB2.0

HDMI

connettore jack 3.5 mm per cuffie o microfono

Un laptop pensato per elevare le performance e diventare un compagno fedele durante l’operatività quotidiana, insomma: l’ennesima zampata di Huawei in un settore ove si qualifica ormai da anni come attore protagonista in area Windows, garantendo resistenza e durabilità al fianco di potenza di calcolo e sinergie di sistema con gli altri device del gruppo.

Il prezzo? 799,90 euro su Huawei Store nella versione Intel Core i5, con varie offerte per chi abbina l’acquisto di ulteriori device del gruppo.