HUAWEI MateBook D14: prezzo ASSURDO al Black Friday

Anche quest'anno il Black Friday non perdona, HUAWEI MateBook D14 si trova in offerta su Amazon a 589,90€, con uno sconto del 21% e un risparmio di 160 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta del minimo storico, ovvero il prezzo più basso di sempre per l'ottimo notebook di fascia media.

La dotazione hardware del MateBook D14 è più che valida per ogni tipologia di utilizzo, il processore Intel Core i5 di decima generazione garantisce ottime prestazioni in ogni situazione, affiancato da una GPU integrata dalle discrete prestazioni. La configurazione in offerta oggi ha 8 GB di memoria RAM e 512 GB di disco SSD ad alte prestazioni, per un'esperienza d'uso sempre fluida e reattiva.

I portatili della serie MateBook di HUAWEI hanno un design rifinito e una qualità costruttiva impeccabile, è facile confonderli con i più noti MacBook di Apple. La versione da 14 pollici ha dimensioni ideali per chi cerca un dispositivo portatile, ma con un display comunque ampio e dall'ottima qualità d'immagine.

In occasione del Black Friday, il notebook HUAWEI MateBook D14 è disponibile in offerta su Amazon a 589,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.