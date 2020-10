Huawei Matebook: fino a 500 euro di sconto Prime Day

Per tutti quelli che sono alla ricerca di un nuovo, il Prime Day di Amazon rappresenta un’occasione d’oro per risparmiare qualche soldo. In questo articolo abbiamo raccolto i Matebook in promozione di Huawei. I Matebook sono divenuti in poco tempo un punto di riferimento nel settore dei laptop, o meglio degli ultrabook, dedicati alla produttività. Oggi Amazon ne propone ben 7 in offerta per tutte le esigenze:

Portatili: tutti i modelli Matebook disponibili in offerta su Amazon per il Prime Day

Matebook 13: il più economico



Partendo dal Matebook 13, Huawei riesce ad offrire un ultrabook con uno dei migliori compromessi tra prezzo e prestazioni. Questa versione infatti è equipaggiata con un processore AMD Ryzen 5-3500U, che integra una scheda video Radeon Vega 8. Il display ha un rapporto di 3:2 con risoluzione 2K, che su un formato così compatto offre una qualità dell’immagine davvero elevata per la fascia di prezzo in cui si colloca. Il dispositivo è disponibile in offerta nelle varianti con SSD da 256GB e con SSD da 512GB entrambi accompagnati da 8GB di memoria RAM al prezzo rispettivamente di 549 euro e 599 euro. In questa fascia, il Matebook 13 rappresenta senza dubbio la soluzione ideale per chi cerca buone prestazioni in un formato estremamente compatto. Con un peso di soli 1.3 chilogrammi ed uno spessore di soli 14,9mm, ottenuti grazie ad un telaio completamente in alluminio, il Matebook 13 di Huawei è estremamente comodo da trasportare.

Matebook D14 e D15: per la connettività



Per chi invece è disposto a sacrificare, seppur di poco, la compattezza in favore di un display più grande e una maggiore connettività, i Matebook D 14 e D 15 sono la soluzione. Partendo proprio dal display, sfortunatamente in questo caso bisogna accontentarsi di un tradizionale pannello Full HD con rapporto di 16:9. In entrambi i casi l’SSD montato è da 256GB, ma otteniamo ben 3 porte USB Type-A, insieme ad un’uscita HDMI per un secondo monitor, oltre all’immancabile USB Type-C. In questo caso i PC sono alimentati da un processore Intel Core i5-10210U di decima generazione, accompagnato da 8GB di RAM come i precedenti. Nel caso del Matebook D 15, disponibile su Amazon a 599 euro, il display sarà da 15,6 pollici. Il D14 invece, disponibile su Amazon al medesimo prezzo, ottiene un formato più compatto grazie al display da 14 pollici.

Matebook 14 2020: il migliore per rapporto qualità/prezzo

Il Matebook 14 2020 invece, rappresenta secondo noi il miglior prodotto della gamma. Questo perché offre prestazioni incredibili per ogni utilizzo, in un formato estremamente compatto. A differenza dei precedenti infatti, il processore Intel Core i5-10210U è accompagnato da una scheda video dedicata Nvidia MX350 da 2GB GDDR5. Il display Full View ottiene una risoluzione di 2160×1440 (2K) con un rapporto di 3:2. Si tratta di un ultrabook perfetto per la produttività, ma in grado di gestire anche applicazioni grafiche più impegnative o perché no, qualche sessione di gaming. Il Matebook 14 2020 è un laptop a tuttotondo e rappresenta uno dei migliori device per il rapporto qualità/prezzo attualmente disponibili sul mercato, acquistabile su Amazon al prezzo di 849 euro.

Matebook X Pro 2020: il top di gamma

Il Huawei Matebook X Pro 2020 è infine il top di gamma. Il display è da 13,9 pollici con un rapporto di 3:2, ed una insolita risoluzione di 3000×2000 pixel, molto vicina al 4K. Il display inoltre è touchscreen permettendo di sfruttare a pieno le funzionalità di Windows, anche in modalità tablet. L’ultrabook è disponibile in due varianti: la prima con Intel Core i5-10210U ed SSD da 512GB, la seconda invece con Intel Core i7-10510U ed SSD da 1TB. In entrambi i casi i processori sono supportati da ben 16GB di memoria RAM ed una scheda video dedicata Nvidia MX250 da 2GB GDDR5. Il Matebook X Pro 2020 è un ultrabook indirizzato a chi necessita di grande affidabilità e autonomia. Perfetto quindi per chi svolge carichi di lavoro impegnativi in mobilità. Con un’autonomia lavorativa che raggiunge le 15 ore, il Matebook X Pro 2020 è una soluzione impareggiabile per i professionisti. La versione con Intel Core i5-10210U e SSD da 512GB è disponibile su Amazon al prezzo di 1199 euro mentre quella con Intel Core i7-10510U e SSD da 1TB è disponibile su Amazon al prezzo di 1499 euro.