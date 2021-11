Huawei MatePad 11 promosso a pieni voti: promo (-150€)

Huawei MatePad 11 è un tablet di ultima generazioen che davvero non lascia nulla al caso. Completo di tutto arrivata a casa con tasto di M Pencil e Keyboard per regalarti un utilizzo completo fin dal primo momento. In promozione su Amazon, te lo porti a casa con il 25% di sconto. Infatti grazie al Black Friday 2021 hai l'occasione di renderlo tuo con appena 448,90 euro.

Io se fossi in te non me lo farei ripetere dal momento che non solo hai le spedizioni finanche gratuite e veloci in tutta Italia, ma puoi pagare anche mediante finanziamento a Tasso Zero.

Un tablet completo sotto ogni aspetto: Huawei MatePad 11

Se sei alla ricerca di un tablet che possa offrirti uno strumento utile non solo per lo svago ma anche per lavoro e lo studio, ti trovi nel posto giusto. Huawei MatePad 11 completo dei suoi accessori è un prodotto unico nel suo genere.

A partire dal design ultra moderno e finendo alla sua scheda tecnica, più scopri i suoi dettagli e più te ne innamori.

Ad esempio ti farà felice sapere che ti mette a disposizione un display da 11 pollici a 120Hz dove anche il gaming mobile scorre liscio come l'olio. Il processore a tal punto non può che essere un Qualcomm Snapdragon 865 a cui vengono abbinati ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria più che eccezionali.

In più supporta il WiFi 6 e con la penna e la keyboard diventa o un portatile o un quaderno su cui scrivere e disegnare. Praticamente un sogno ad occhi aperti.

Allora cosa aspetti ad acquistare questo Huawei MatePad 11 su Amazon a soli 449,90 euro? L'offerta è così conveniente che potrebbe terminare da un momento all'altro, non perdertelo per nessuna ragione al mondo.