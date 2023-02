Huawei MatePad SE 10.4: versione con 6 GB di RAM

Dal 16 gennaio è possibile acquistare in Italia il tablet Huawei MatePad SE 10.4. Il produttore cinese ha annunciato a sorpresa un’altra versione che eredita alcune caratteristiche, ma aggiunge più RAM, una migliore fotocamera frontale, due altoparlanti e una batteria con maggiore capacità. Non è tuttavia noto se arriverà in Europa.

MatePad SE 10.4 con 6 GB di RAM

Esteticamente non ci sono differenze tra i due modelli. Il tablet conserva quindi il telaio in alluminio con angoli arrotondati e il modulo fotografico posteriore di forma circolare (nell’angolo superiore destro). Identici anche lo schermo IPS da 10,4 pollici con risoluzione 2K (2000×1200 pixel) e il processore octa core Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 integrata.

La nuova versione del MatePad SE 10.4 viene tuttavia offerto con 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. La dotazione hardware comprende inoltre le fotocamere posteriore e frontale da 5 megapixel, quattro altoparlanti, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 7.700 mAh.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e GPS. A differenza della versione precedente è stato eliminato il supporto alle reti LTE. Il sistema operativo è HarmonyOS 3.0, quindi non ci sono i servizi Google. Gli utenti possono comunque scaricare le app più popolari dallo store AppGallery.

Il tablet sarà disponibile in Cina dal 16 febbraio nelle colorazioni Dark Blue, Obsidian Black e Island Blue. I prezzi sono 1.299 yuan (4GB+128GB) e 1.399 yuan (6GB+128GB) corrispondenti a circa 178 e 192 euro al cambio attuale.

