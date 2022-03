Huawei MatePad T in GRANDE SCONTO: il tablet che sognavi

Un tablet speciale come questo di Huawei non può passare inosservato soprattutto ora che Amazon ha appena applicato un ribasso veramente interessante e che ti permette di realizzare il suo sogno spendendo una cifra del tutto consona.

Se infatti vuoi un tablet che possa soddisfarti al 101% e ti possa regalare un’esperienza completa, MatePad T a soli 169.00€ è proprio quello di cui eri in cerca.

Grazie alle spedizioni Prime garantite, se lo acquisti al volo lo ricevi in 1 o 2 giorni senza pagare neanche €1 in più.

Huawei MatePad T: il tablet che stavi aspettando in offerta

In termini di estetica non ti può deludere questo tablet Huawei che ha veramente tutto al posto giusto. Disponibile in colorazione deepsea Blue tra le tue mani risplende di luce propria grazie anche a tutte le caratteristiche interne che vanta e ti mette a disposizione.

Modo particolare, ti stupisce con un display da 10,1 pollici che vanta una risoluzione così avanzata che anche il più minimo dettaglio brillerà alla tua vista. Infatti potrai goderti applicazioni, social e streaming senza mai farti problemi giovando di un’esperienza Premium sotto tutti i punti di vista.

Ti svelo che grazie alla protezione contro la luce blu, questo prodotto è ideale anche in mano ai bambini quindi se hai dei più piccoli a cui badare e che amano passare le giornate in compagnia di canzoni e cartoni su internet, con questo prodotto non puoi che fare centro.

Ti segnalo solo un piccolo dettaglio: come ben saprai non sono presenti i servizi Google, ma nonostante questo, Huawei ha lavorato duramente per metterti a disposizione tutto quello di cui hai bisogno grazie alle sue app native.

Approfitta subito della promozione e portati a casa il bellissimo Huawei MatePad T a soli €169 su Amazon. Con questo piccolo prezzo, il tablet te lo porti a casa concludendo un affare personale. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.