HUAWEI MateStation S: il PC desktop in forte sconto

Dal design piuttosto particolare, ma elegante, HUAWEI MateStation S è il PC desktop adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon che lo rende acquistabile al suo prezzo minimo storico. L’e-commerce applica in automatico uno sconto del 36% sul listino. Un vero e proprio affare per chi cerca un computer tradizionale, anche in considerazione delle sue dimensioni davvero compatte: solo 29,3 centimetri di altezza per 9,3 centimetri di larghezza, poco più di un Mini PC.

L’affare su Amazon: HUAWEI MateStation S a -36%

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo case, ottimizzato anche sul fronte della silenziosità per non disturbare né distrarre durante l’utilizzo: processore AMD Ryzen 5 4600G con scheda grafica AMD Radeon, 8 GB di RAM, unità SSD M.2 NVMe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, porte USB e USB-C frontali, altri slot posteriori (inclusi Ethernet e due uscite video) per la connettività. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale Microsoft. È inoltre fornito in dotazione un mouse cablato. Altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare MateStation S, nella configurazione appena descritta e nell’elegante colorazione Space Gray visibile nelle immagini qui allegate, al prezzo finale di 450 euro invece di 699 euro come da listino, grazie allo sconto del 36% proposto dall’e-commerce. Un affare da non lasciarsi sfuggire, considerando il brand e le caratteristiche incluse.

Amazon garantisce inoltre la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. Ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il PC desktop di HUAWEI sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.