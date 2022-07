Huawei e CMG annunciano la soluzione Mobile VPN

In occasione dell’evento Win-Win Huawei Innovation Week organizzato dal gruppo cinese e in corso a Shenzhen, Huawei ha annunciato la disponibilità di una propria VPN (battezzata Mobile VPN) per il mercato locale, messa a punto grazie alla partnership con l’operatore China Mobile Guangdong. Non si tratta di una soluzione consumer, ma destinata ai clienti enterprise.

Mobile VPN, la nuova soluzione di Huawei

Il sistema approntato sfrutta il network 5G dell’operatore per la gestione del traffico dati, permettendo una connessione veloce, stabile e sicura alle risorse delle aziende o dei campus. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto si legge nel comunicato ufficiale per spiegarne i vantaggi rispetto alle altre Virtual Private Network in circolazione.

Nell’era dell’informazione, è cresciuta la domanda per l’accesso remoto a Internet, le videoconferenze e i corsi online. Quando un utente accede alla rete intranet del campus attraverso una soluzione VPN convenzionale, il suo traffico è deviato attraverso Internet. Potrebbero verificarsi rallentamenti durante gli orari dei picchi. Inoltre, la connessione alla rete è lenta e il processo di autenticazione complesso, inficiando l’esperienza e la produttività.

La necessaria fase di test è stata condotta con esito positivo presso la Guangdong University of Foreign Studies, coinvolgendo gli studenti. Come scritto in apertura, la disponibilità di Mobile VPN è al momento limitata al territorio cinese. Non sono disponibili informazioni in merito a iniziative simili messe in campo da Huawei in altri territori.

