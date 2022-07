Le VPN garantiscono veramente la privacy?

Tutte le VPN sul mercato promettono di garantire la privacy durante la navigazione. Le rispettive software house specificano inoltre che non vengono registrate le attività online (politica no-log). In seguito alla bocciatura della legge sull’aborto da parte della Corte Suprema, due politici statunitensi hanno chiesto alla FTC (Federal Trade Commission) di intervenire per bloccare la falsa pubblicità di alcuni provider.

Privacy non sempre garantita dalle VPN

I due politici democratici del Congresso (Anna Eshoo) e del Senato (Ron Wyden) hanno inviato una lettera alla FTC per chiedere di bloccare le pratiche ingannevoli di alcune VPN. Nel documento viene sottolineato che, contrariamente a quanto affermano pubblicamente sui loro siti, alcuni provider raccolgono i dati degli utenti e li consegnano alle forze dell’ordine. Non è vero quindi che l’uso della VPN offre un completo anonimato.

In seguito alla sentenza della Corte Suprema, che ha abolito il diritto all’aborto, molti utenti hanno iniziato ad utilizzare le VPN per nascondere le loro attività online, come la ricerca di cliniche che praticano l’interruzione di gravidanza. Questa pratica è ora considerata illegale in alcuni stati, quindi le cittadine statunitensi rischiano di essere individuate, se la VPN non protegge la privacy.

Nella lettera viene citata una ricerca di Consumer Reports di dicembre 2021, in base alla quale il 75% dei provider fornisce false informazioni sulle VPN. Tra quelle analizzate, le più affidabili sono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost.

