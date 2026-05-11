Se utilizzi Vinted fai attenzione alla nuova truffa con AI

Vinted è un’ottima piattaforma di vendita dove, per l’appunto, molti utenti vendono o acquistano dando nuova vita a ciò che non utilizzano più o a doppi regali. Questa soluzione ha sicuramente enormi vantaggi sia per venditori che per acquirenti. I primi possono guadagnare qualcosina da ciò che non utilizzerebbero più. I secondi possono risparmiare acquistando qualcosa che costerebbe di più comprato in negozio o addirittura introvabile. Tuttavia Vinted può nascondere pericoli a causa di una nuova truffa che sfrutta l’intelligenza artificiale.

No, questa volta la truffa non è realizzata da cybercriminali esperti, ma da comunissimi utenti che acquistano su questa piattaforma. Solitamente quando parliamo di frodi online pensiamo subito a criminali del web che, attraverso risorse particolari e tool di phising acquistati sul dark web, realizzano email truffaldine, messaggi fraudolenti e link pericolosi. Invece, in questo caso può trattarsi di chiunque. Questo perché le applicazioni di intelligenza artificiale sono accessibili da tutti e, attraverso siti di condivisione degli abbonamenti, è possibile accedere alle versioni premium con pochi euro al mese.

Qual è il meccanismo della truffa con AI su Vinted

Come funziona la truffa con intelligenza artificiale su Vinted? In pratica, tu metti in vendita un qualsiasi prodotto a un determinato prezzo. Vieni contattato da un utente interessato all’acquisto che fa la sua “asta” proponendo un prezzo di acquisto a lui più confacente. Tu accetti, imballi l’ordine e lo spedisci. E fino a qui tutto normale, vero? Fino a quando il destinatario non riceve l’acquisto.

Da questo momento inizierà a fare delle foto a ciò che tu gli hai spedito e attraverso funzionalità di intelligenza artificiale accessibili a tutti le modifica ricreando un danno che sembra reale come graffi, macchie, parti rotte e altro ancora. Queste foto ti vengono poi inviate come prova del danno della merce con una richiesta di rimborso. Contattando l’assistenza sembra che questa privilegi l’acquirente più che verificare la veridicità delle immagini secondo molti utenti.

Per evitare questi problemi è importante che tu documenti con un video tutti i passaggi di imballaggio dell’ordine e le condizioni del prodotto prima di essere imballato. Inoltre, è fondamentale verificare prima tutti quei particolari che possono rivelare che quelle immagini sono state modificate dall’intelligenza artificiale.