HUAWEI WATCH FIT 4, dal Black Friday al polso in un coupon

Il HUAWEI WATCH FIT 4 è un accessorio indossabile pensato per accompagnare l'utente durante tutta la giornata. Il design sottile lo rende adatto a essere calzato per lunghe ore, mentre la scocca leggera in lega di alluminio assicura che il dispositivo non sia in alcun modo ingombrante. Le diverse opzioni di cinturino, come il fluoroelastomero e il nylon idrorepellente, permettono di adattare l'orologio a occasioni diverse.

Lo schermo è ampio e ben visibile. Il display AMOLED da 1.82 pollici offre ampio spazio per app e informazioni. La luminosità dello schermo, che arriva a 2000 nits, permette di visualizzare notifiche e dati anche quando la luce è molto intensa. È possibile personalizzare l’aspetto dell’orologio scegliendo tra molte interfacce diverse. Si possono anche creare watchface personalizzate utilizzando immagini o emoji.

L’orologio supporta una vasta gamma di attività fisiche. Sono disponibili oltre 100 modalità di allenamento. Le attività all’aperto beneficiano di dati sportivi completi e il sistema di posizionamento preciso aiuta a tracciare la distanza e il ritmo in modo affidabile. L’orologio offre anche la possibilità di visualizzare il percorso tracciato con colori diversi sulla mappa, così da facilitare l’attività all’aria aperta. L’utente può anche importare percorsi per rimanere sulla rotta, anche quando è offline, potendo così anche ampliare la propria tipica zona di allenamento verso nuovi spazi. Per la corsa, l’orologio include l’analisi della forma: tale funzione monitora il contatto con il suolo e l’oscillazione verticale, suggerendo inoltre alcuni tips&tricks per migliorare la propria tecnica ed evitare infortuni. Un vero e proprio allenatore personale, insomma.

Per la vita di tutti i giorni, il WATCH FIT 4 offre funzioni utili quale ad esempio l’utilizzo delle chiamate tramite Bluetooth: è possibile rispondere alle chiamate con un semplice tocco quando l’orologio è collegato al telefono. Sono disponibili anche risposte rapide ai messaggi, incluse emoticon e trascrizioni vocali. Altre funzioni includono l’otturatore remoto per scattare foto dal telefono e un blocco note vocale. L’orologio aiuta a monitorare gli obiettivi giornalieri di movimento, esercizio e riposo, facendosi curatore e motivatore al tempo stesso per migliorare le performance e accudire lo stato di forma.

Sul fronte della salute, il monitoraggio è continuo: l’orologio tiene traccia della frequenza cardiaca e dei livelli di SpO2 per tutto il giorno, mentre l’analisi del sonno offre approfondimenti sulla qualità del riposo. L’utente, inoltre, può creare una Health Community per condividere i dati di salute con i propri cari, monitorando i loro parametri. La lunga durata della batteria, fino a 10 giorni in condizioni massime, assicura che il dispositivo sia sempre pronto all’uso.

Elemento importante: il Watch Fit 4 funziona con sia con telefoni iOS che con Android, senza limitazione alcuna.

Elemento importante: il Watch Fit 4 funziona con sia con telefoni iOS che con Android, senza limitazione alcuna.

