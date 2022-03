HUB, Router e Power Bank tutto in uno a soli 30 euro. Che BOMBA!

Power bank, router Wi-Fi, HUB USB e la tua borsa è costantemente piena di dispositivi e accessori di cui ormai non riesci più a fare a meno? Butta via tutto ed acquista il RavPower Portable Wi-Fi Router, un dispositivo che integra tutto ciò che ti serve in un formato estremamente compatto, disponibile a soli 33 euro su Amazon.

Router Wi-Fi 3 portatile 3 in 1 RavPower Portable Wi-fi Router: caratteristiche tecniche

La proposta di RavPower rappresenta uno degli accessori più interessanti da avere sempre con sé tanto in tasca quando nella borsa o lo zaino del PC. Nel design, infatti, somiglia ad un tradizionale power bank con una capacità di 6700mAh. È dotato di una singola porta USB multifunzione che consente naturalmente la ricarica rapida dei dispositivi mobili come smartphone o tablet. Tuttavia, la porta USB in questione è abilitata anche al trasferimento dati. In questo modo potrai connettere qualsiasi supporto di archiviazione esterna come hard disk, SSD o pendrive. A questa si affianca un comodo lettore di schede TF che ti permette di trasferire i file da un supporto all’altro in un attimo. Il dispositivo, infatti, possiede addirittura un tasto diretto per effettuare il backup dalle memory card ai dispositivi collegati tramite USB. Basta un solo tocco per trasferire rapidamente i file da un supporto all’altra in maniera del tutto automatica.

Se già questo non dovesse bastare, RavPower ha dotato il router, unico nel suo genere, anche della connessione Wi-Fi. L’accessorio può essere quindi utilizzato come tradizionale router potenziando il segnale di rete offrendo una connessione più stabile e veloce. Inoltre, grazie alla porta USB, potrai condividere i dispositivi di archiviazione con un massimo di 5 utenti, il tutto completamente wireless. Naturalmente, non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per collegare il computer, ad esempio, attraverso il cavo di rete per una maggiore velocità e stabilità della rete. Si tratta di un prodotto pensato soprattutto per i professionisti costretti ad avere con sé sempre un numero elevato di accessori e adattatori.

Grazie ad un coupon del 40%, il RavPower Portable Wi-Fi Router è disponibile su Amazon a soli 32,99 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.

