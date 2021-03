HUB Type-C Thunderbolt 3 per PC e MacBook in offerta

Se siete alla ricerca di un buon HUB USB-C, economico e funzionale, oggi vi suggeriamo in offerta lampo un prodotto decisamente interessante. Si tratta dell’HUB Wenter 7 in 1, una soluzione di buona qualità dal prezzo davvero molto contenuto.

HUB USB Type-C Wenter 7 in 1: caratteristiche tecniche

Iniziamo subito col dire che l’HUB di Wenter è compatibile con il protocollo Thunderbolt 3. Questo significa che può essere utilizzato sia su PC che su MacBook con una velocità di trasferimento fino a 40Gbps. Naturalmente per sfruttare l’intera larghezza di banda sarà necessario un ingresso certificato Thunderblot 3, è quindi indispensabile che anche il PC supporti tale protocollo. Per quanto riguarda l’espansione della connettività, sicuramente di particolare rilevanza è l’uscita HDMI. Questa permette di collegare un secondo monitor, il quale può essere utilizzato in mirroring, o per estendere l’area di lavoro.

Non mancano naturalmente 3 porte USB aggiuntive, tutte USB 3.0 ad alta velocità. Queste permettono quindi di trasferire rapidamente i file da periferiche esterne come HDD o SSD al PC e viceversa. Alle tre porte Type-A va poi aggiunta una quarta porta USB, in questo caso Type-C. Vantaggio di quest’ultima è il supporto al PD (Power Delivery) che permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB, lasciando una singola porta impegnata sul PC. Chiude un comodo lettore di schede, ideale per fotografi e videografi che necessitano di estrarre i dati da periferiche diverse. Con una scocca completamente in alluminio, si tratta di un prodotto estremamente leggero e facile da trasportare.

Il prezzo? Grazie ad un’offerta lampo solo 17,84 euro su Amazon con uno sconto del 19% sul prezzo di listino.