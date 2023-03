Hub USB 4 in 1 con interruttori, una svolta per il tuo PC (-25%))

Le porte USB sul tuo computer finiscono in un batter d’occhio? Rinuncia a una sola porta per questo straordinario Hub USB da 4 porte che ti svolta la giornata. Comodo e indispensabile, ti permette di evitare quel fastidioso attacca e stacca.

Lo puoi trovare al momento in offerta su Amazon a soli 14,99€ grazie allo sconto del 25%.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime ricordati che puoi avere spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Non rinunciare a niente con questo fantastico Hub USB 4 in 1

Mouse, tastiera, webcam, controller e chi più ne ha più ne metta. In quattro e quattr’otto tutte le porte USB del tuo computer saranno occupate da qualche device non lasciandoti il posto per inserire altri dispositivi. Da oggi ti posso assicurare che non succederà più grazie a questo incredibile Hub USB da 4 porte. Puoi star certo che una volta provato non ne potrai più fare a meno.

Questo piccolo dispositivo ha ben 4 porte USB 3.0 che ti costeranno solamente una porta. A rendere unico questo prodottino sono i quattro pulsanti che ti permetteranno di accendere o spegnere i collegamenti in modo da non tenerli accesi quando non ti serviranno. In questo modo potrai tenere collegato senza dover attaccare e scollegare ogni volta.

Per poterlo utilizzare basta collegarlo a una singola porta USB ed è fatta. Poiché dotato di tecnologia USB 3.0 ti permette di avere anche un’alta velocità di trasferimento se dovessi collegarci hardisk esterni o pendrive.

Può essere utilizzato sia su sistemi operativi Windows che MacOS e Linux. Non avrai bisogno di installare nessun tipo di driver o programma, basterà solamente collegarlo.

Non farti scappare questa offerta incredibile e acquista adesso il tuo Hub USB da 4 porte, lo trovi adesso su Amazon ho un incredibile prezzo di 14€ grazie allo sconto del 25%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.