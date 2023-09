Hub USB 7-in-1 in offerta su Amazon (-15%)

L’hub USB 7-in-1 in offerta su Amazon è la soluzione ideale per soddisfare tutte le tue esigenze di connettività e espansione. E la buona notizia è che puoi ottenerlo a soli 16 euro anziché 19,99 euro grazie al coupon sconto disponibile sulla pagina del prodotto.

Hub USB 7-in-1 in offerta: le caratteristiche

Questo hub USB è dotato di un design versatile con sette diverse porte di connettività. Include una porta di ingresso Power Delivery USB-C da 100W, una porta HDMI 4K, tre porte dati USB 3.0 e slot per schede SD/TF. Questa varietà di porte ti consente di collegare una vasta gamma di dispositivi contemporaneamente, rendendo la tua esperienza informatica più efficiente che mai.

La porta HDMI supporta una risoluzione massima di 4K@60Hz, offrendoti una qualità visiva eccezionale. Puoi utilizzarla in modalità estensione o specchio dello schermo e anche in modalità 1080P@120Hz per ottenere una frequenza di refresh elevata. Che tu stia lavorando su progetti multimediali o guardando film in alta definizione, questa porta HDMI ti garantirà un’esperienza visiva senza precedenti.

Con la porta PD USB-C, puoi sfruttare una potenza in uscita massima di 100W. Questo significa che puoi ricaricare completamente il tuo laptop in un attimo. Tieni presente che per caricare il laptop, potrebbe essere necessario collegare un alimentatore aggiuntivo.

Le tre porte USB 3.0 offrono una velocità di trasmissione dati fino a 5 Gbps. Questo significa che puoi trasferire file e immagini di grandi dimensioni in pochi secondi, risparmiando tempo prezioso durante il lavoro. Inoltre, lo slot per schede SD/TF ti consente di accedere rapidamente ai dati memorizzati sulla scheda di memoria della tua fotocamera.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua produttività e la tua esperienza informatica con l’hub USB 7-in-1. Approfitta subito del coupon sconto su Amazon e ottieni questo accessorio essenziale a soli 16 euro. Rendi la tua vita digitale più efficiente e comoda oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.