Hub USB-C 5-in-1 a 15,99 euro con questo COUPON AMAZON

Perfetto per aumentare le porte a disposizione nel tuo laptop o tablet, questo hub USB-C 5-in-1 è sicuramente l’affare del giorno su Amazon: spunta la casella del coupon sconto e pagalo soltanto 15,99 euro invece di 19,99. Grazie alla spedizione Prime lo riceverai subito a casa.

Hub USB-C 5-in-1: le caratteristiche

L’utilizzo di questo hub, da collegare alla presa USB-C del tuo computer, ti permette di fatto di aggiungere una porta HDMI 4K, una porta di ricarica USB C PD 100W, una porta USB 3.0 e due porte USB 2.0.

Molto interessante è proprio la funzione Power Delivery da 100W, che permette di fornire una ricarica ad alta velocità al dispositivo host, come un laptop, migliorando allo stesso tempo le prestazioni delle periferiche collegate come tastiera, mouse, disco rigido esterno e memoria USB grazie all’energia supplementare.

Per quanto riguarda l’estensione del display, l’adattatore USB C a HDMI supporta una risoluzione fino a 4K@30Hz e, in modalità compatibile, fino a 1080p@120Hz: in questo modo potrai estendere lo spazio di lavoro a un secondo monitor, sia duplicandolo che estendendolo.

Grazie alla connessione USB-C parliamo di un hub estremamente versatile perfetto per dispositivi come MacBook Pro, MacBook Air M2 M1, iPad Pro, iPad Air, iPhone 15, Galaxy S24, Tab S9, iMac M1, Mac Mini, ASUS Chromebook, VivoBook, Zenbook, IdeaPad, Yoga, Surface Pro 9, Steam Deck e molti altri ancora.

Facile da usare, comodo e sicuramente utile: spunta la casella del coupon sconto e paga questo hub USB-C 5-in-1 a soli 15,99 euro.