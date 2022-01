HUB USB-C 6 in 1: tutto ciò che serve a un prezzo misero

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è uno di quegli accessori ormai indispensabili per chiunque utilizzi un MacBook o un ultrabook. Stiamo parlando dell’HUB USB-C 6 in 1, un dispositivo capace di espandere la connettività ormai sempre più risicata dei computer portatili. Oggi puoi trovare questo modello su Amazon a soli 16 euro grazie al coupon disponibile sulla pagina. Come sempre si tratta di un’offerta a tempo e su un numero di pezzi limitati, quindi, non possiamo garantire la disponibilità dell’offerta in seguito alla pubblicazione.

HUB USB-C 6 in 1: caratteristiche tecniche

L’HUB ha un design piuttosto tradizionale per questo tipo di periferiche, con una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio. Questa consente di dissipare più efficacemente il calore prodotto durante l’utilizzo. Le dimensioni sono decisamente compatte e unite al cavo integrato rendono il trasporto estremamente semplice. Molto comodo da tenere sempre nella borsa o nello zaino del computer. Naturalmente non manca la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100 Watt. Questa consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB così da ricaricare il computer ed espandere la connettività lasciando una sola porta impegnata sul PC.

A questa si affianca una pratica uscita HDMI capace di gestire un secondo schermo con una risoluzione massima di 4K. Si tratta di una soluzione estremamente comoda soprattutto per i professionisti che gestiscono grandi flussi di lavoro. In questo modo è possibile ottenere un’area di lavoro più ampia ed ottimizzare la produttività. Ovviamente sono presenti anche le porte USB Type-A, in questo caso e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Grazie al bandwidth da 5Gbps potrai effettuare rapidamente backup o trasferimenti da periferiche esterne come HDD o SSD portatili. Completa la dotazione un pratico slot per schede di memoria.

Grazie al coupon del 35%, puoi acquistare l’HUB USB-C 6 in 1 a soli 16,24 euro su Amazon, per un risparmio di quasi 8 euro sul prezzo di listino.