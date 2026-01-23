 Hub USB C 7in1 per ogni comodità su MacBook e non solo (15€ su Amazon)
L'Hub USB C 7in1 di Baseus è piccolo, portatile e si connette a qualunque sistema operativo: su Amazon in sconto.
Semplifica la tua vita con un accessorio di cui non fare a meno. L’Hub USB C 7in1 di Baseus è uno strumento che amplifica la potenza del tuo laptop: compatibile con tutti i sistemi portatili, ti offre porte aggiuntive per connettere altri dispositivi tra di loro e non farti rinunciare a nulla. Con lo sconto del 24% su Amazon? Un affare ad occhi chiusi. Compralo subito prima che il prezzo torni a salire, mettilo in carrello a soli 15,19€.

Compralo su Amazon

Amplifica la potenza di MacBook e non solo con questo Hub Baseus

Aver acquistato un laptop di ultima generazione ha reso la tua vita più semplice in termini di potenza. Tuttavia tra spessori millimetrici, design moderni e stile ultra-lineare si è perso qualcosa per strada. Cosa? Le entrate diverse da una semplice porta USB-C. È vero, quest’ultima è diventata lo standard ormai, ma è anche vero che tanti altri dispositivi che abbiamo a casa non sono stati aggiornati magicamente. Pertanto, ti ritrovi con cavi HDMI, chiavette USB A e schede di memoria senza sapere come fare. Come fare in questi casi? Tira fuori il tuo Hub USB C 7in1 di Baseus.

Piccolo e realizzato in metallo, lo porti con te senza farne a meno. Ha dimensioni davvero compatte per entrare in borsa o nello zaino senza problemi, inoltre si collega alla porta USB C del tuo device ed entra subito in funzione. Plug&Play, ti offre 7 utilizzi diversi. Con quali sistemi operativi è compatibile? Praticamente tutto perché lo usi su Windows, MacOS ma anche Linux e così via.

Le porte che ti offre un Hub USB C 7in1

Nonostante le sue dimensioni, la soluzione di Baseus è ideale per soddisfare ogni richiesta. Le sue 7 entrate si suddividono in:

  • un lettore di card SD e TF;
  • una porta HDMI con supporto risoluzione 4K @60Hz;
  • una porta PD fino 100W;
  • 3 porte USB di tipo A 3.0 a 5 Gbps.

Prezzo irrisorio su Amazon

Con lo sconto del 24% disponibile su Amazon, compri il tuo accessorio Baseus ad occhi chiusi. Aggiungilo al carrello a soli 15,19€ subito e semplifica la tua vita grazie a un semplice Hub USB C 7in1.

Pubblicato il 23 gen 2026

23 gen 2026
