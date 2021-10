HUB USB-C 8 in 1 con 4K e PD a soli 20 euro: un affare

Se stai cercando un buon HUB USB Type-C, ma ad un prezzo estremamente accessibile, abbiamo quello che fa per te. Si tratta dell’HUB USB-C 8 in 1 Fakeme, una soluzione piuttosto essenziale, ma decisamente versatile e pratica per il tuo ultrabook o MacBook.

HUB USb Type-C 8 in 1 Fakeme: caratteristiche tecniche

Il design è quello ormai tradizionale per quasi tutti i dispositivi di questo tipo. Un guscio realizzato completamente in lega di alluminio per agevolare la dispersione del calore. Questo perché non manca la porta Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100W. Questo consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB, così da lasciare una singola porta impegnata sul PC. Presente anche una comoda uscita HDMI che consente di collegare un secondo schermo sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. In particolare, questa seconda opzione, è molto utile per i professionisti che necessitano di un’area di lavoro più ampia. Uno strumento, quindi, piuttosto versatile con delle dimensioni compatte, che ne agevolano il trasporto nello zaino o borsa del computer.

Da non trascurare è sicuramente la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN, che garantisce le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Tuttavia, si tratta di una soluzione per espandere la connettività del PC. A tal proposito, non mancano 3 porte USB Type-A di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Grazie al bandwidth di 5Gbps spostare file o effettuare backup su periferiche esterne risulteranno operazioni decisamente rapide. A chiudere la dotazione ci pensa un pratico lettore di schede in grado di leggere/scrivere due memory card contemporaneamente. Per chi utilizza questo tipo di supporti quotidianamente, come fotografi o videografi, si tratta sicuramente di un grande valore aggiunto.

Grazie ad un coupon del 30% attivabile direttamente dalla pagina, l’HUB USB-C Fakeme può essere acquistato su Amazon a soli 20,99 euro, uno dei più convenienti sul mercato.