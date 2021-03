HUB USB-C Aukey triplo monitor scontato di 20 euro

Come ormai spesso capita, oggi vogliamo suggerirvi l’acquisto di un HUB USB-C in offerta, in questo caso utile soprattutto ai professionisti. Si tratta dell’HUB Aukey 12 in 1, un accessorio che espande enormemente la connettività del PC.

HUB Aukey 12 in 1 Type-C: caratteristiche tecniche

Partendo dalla compatibilità, diciamo subito che si tratta di un dispositivo plug and play, adatto sia a PC portatili che a MacBook. Entrambi, infatti, soffrono di una scarsa connettività che nel tempo è stata sacrificata a favore della trasportabilità. Nel caso in cui la produttività sia prioritaria, un HUB è la soluzione più economica, versatile e soprattutto compatta che si possa adottare. Nel caso specifico, la proposta di Aukey offre ben 12 connessioni aggiuntive per andare in contro a chi utilizza il portatile per esigenze soprattutto lavorative. La prima peculiarità, infatti, sono ben 3 uscite video, due HDMI ed una VGA, le quali permettono di collegare fino a tre monitor esterni contemporaneamente. Questo permette tanto di estendere lo spazio utile di lavoro quanto riprodurre lo schermo principale su uno o più monitor esterni.

Troviamo inoltre ben 6 porte USB aggiuntive suddivise in questo modo: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, e 2 USB Type-C di cui una con supporto al PD (Power Delivery) fino a 100W. Quest’ultima permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB, lasciando una singola porta USB Type-C del PC impegnata. Non manca un comodo lettore di schede, ideale per fotografi e videografi, in modo da poter estrarre in maniera rapida i file dai supporti. Chiude una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima velocità e stabilità della rete che solo il cavo è in grado di offrire. Con una scocca completamente in alluminio, il prodotto di Aukey rappresenta una delle migliori alternative per il rapporto qualità/prezzo.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 50,49 euro con uno sconto di ben 19,50 euro sul prezzo di listino.