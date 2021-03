Hub USB-C: doppio sconto grazie a questo coupon

Gli hub USB-C sono diventati un accessorio fondamentale, alla luce del ridotto numero di porte presenti sui portatili di ultima generazione. Oggi è possibile acquistare l’hub USB-C di HooToo in offerta su Amazon a soli 29,99€.

Allo sconto preapplicato del 20% si aggiunge un ulteriore coupon da 10 euro, di fatto quasi dimezzando il prezzo iniziale di 50 euro. Per accedere all’offerta completa occorre selezionare la casella relativa al coupon da 10€ e procedere all’acquisto, al momento del pagamento il prezzo risulterà ridotto.

I nuovi MacBook, così come diversi PC Windows, offrono appena qualche porta USB-C, rinunciando agli ingressi USB-A, HDMI e slot SD, interfacce fondamenetali per molti professionisti. Si rende quindi necessario l’acquisto di un dispositivo di questo genere, un hub USB-C in grado di ampliare la dotazione di porte dei PC portatili e non solo. Questo adattatore multifunzione può essere connesso anche a smartphone e tablet, per spostare file o collegare il dispositivo ad un monitor o TV esterno.

L’hub USB-C del brand HooToo offre le seguenti porte:

2 USB-A 3.0

1 USB-A 2.0

1 Slot TF

1 Slot SD

1 HDMI

1 LAN Ethernet 1Gbps

1 USB-C Power Delivery

La dotazione è piuttosto completa, offre tutto quello che serve per ampliare gli ingressi del PC e collegare una lunga serie di dispositivi esterni. Nel caso in cui il PC si ricaricasse via USB-C, non è necessario rimuovere l’hub poiché il cavo di alimentazione può essere collegato direttamente alla porta Power Delivery integrata nell’adattatore.

L’hub USB-C di HooToo è in offerta su Amazon a 29,99€, allo sconto del 20% si aggiunge un ulteriore coupon da 10€ per un risparmio complessivo di 20 euro rispetto al prezzo solito.

