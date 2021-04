HUB USB-C HDMI 4K e Type-C PD a meno di 10 euro

Non poteva mancare il nostro appuntamento con un buon HUB USB-C. Stavolta però vogliamo proporvi un prodotto dal prezzo estremamente contenuto. Stiamo parlando del Sabrent HUB Multiport Type-C, un dispositivo piccolo, discreto e sorprendentemente economico.

Sabrent HUB Multiport Type-C: caratteristiche tecniche

Partiamo spendendo due parole su Sabrent, una società relativamente nuova che deve la sua notorietà soprattutto agli SSD. Questi, infatti, rappresentano ad oggi una delle soluzioni più adottate, grazie ad un rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile. Tuttavia parliamo di una società che produce ottimi accessori, oltre che periferiche, decisamente interessanti mantenendo come punto di forza il prezzo. L’HUB in questione incarna perfettamente questo concetto.

La connettività è piuttosto ridotta, non abbiamo quantità industriali di porte che nel caso specifico si riducono a cinque. Se però possono sembrare poche, offrono in realtà un grande valore. Non manca un ingresso Type-C con supporto al Power Delivery (PD), che permette di collegare il caricabatteria del laptop direttamente all’HUB. Le porte USB Type-A sono 3, di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Non manca quindi una porta dedicata al trasferimento rapido dei file da periferiche esterne come HDD, SSD o pen drive. Chiude un’uscita HDMI per la connessione di un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K. Insomma un dispositivo piccolo, semplice ed essenziale.

Il prezzo? Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 9,49 euro con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.