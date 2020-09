Hub USB-C per Mac e PC a soli 12,58€ su Amazon

Si sa che ormai l’espandibilità dei dispositivi mobili, che siano PC o tablet, è sempre più ridotta in favore delle dimensioni. Tuttavia spesso la quantità di slot e porte non è sufficiente a soddisfare le nostre esigenze. Per questa ragione un buon HUB può essere la soluzione ideale per coniugare trasportabilità ed espandibilità. Oggi su Amazon è disponibile un offerta da non perdere per un HUB USB C di MTK.

HUB USB-C con Power Delivery a 100W in offerta su Amazon

L’HUB USB C di MTK è un ottimo strumento che aggiunge al nostro dispositivo tutti gli slot di cui potremmo avere bisogno. Ritroviamo infatti un’uscita HDMI 4K, che eventualmente in aggiunta a quella già presente sul dispositivo, permette di collegare un terzo monitor con una risoluzione fino a 4K e 30fps. Non manca un pratico lettore di schede per SD/microSD utile in particolare a chi elabora foto e video. Comode anche le due porte USB 3.0 aggiuntive.

Molto importante è invece la presenza di una porta USB Type-C Power Delivery (PD) fino a 100W. Grazie a questa USB infatti potremo ricaricare il nostro laptop direttamente dall’HUB collegandolo nel medesimo modo con cui faremmo con il caricabatteria. Così avremo un unico dispositivo per la ricarica e la connessione di periferiche esterne, senza la necessità di decine di adattatori da alloggiare ad un singolo ingresso. Grazie al codice 9ZQG47EA potrete acquistare su Amazon l’HUB USB C a soli 12,58 euro con uno sconto di ben il 40% sul prezzo di listino.