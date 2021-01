HUB USB-C per Mac e PC con HDMI e RJ45 in sconto

L’accessorio che vi proponiamo oggi, è uno dei classici dispositivi di cui i possessori di Mac ed ultrabook non riescono più a fare a meno. Si tratta dell’HUB USB C VAVA, un piccolo device utile per espandere la connettività, estremamente limitata, dei laptop più piccoli e sottili.

Hub USB C VAVA: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, a differenza di altri prodotti della categoria, in questo caso troviamo un design decisamente compatto. La struttura è completamente in alluminio, ma nonostante le dimensioni ridotte, offre tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Tenuto conto che per ridurre lo spessore, a pagarne le spese è l’espandibilità del computer, si tratta di una periferica ormai indispensabile e comoda da portare sempre con sé.

Il dispositivo aggiunge ben tre porte USB 3.0 Type A, utili in particolare a fotografi o videografi. Queste infatti, insieme al lettore di schede di memoria, permette di connettere qualsiasi dispositivo di archiviazione. Si tratta di una soluzione perfetta per chi necessita di trasferire file da dispositivi diversi, che si tratti di pen drive, hard disk esterni o schede SD/microSD. Presente inoltre un’uscita HDMI per connettere un secondo monitor al PC ed una porta Gigabit LAN per la connessione di rete via cavo. Presente anche una porta USB Type-C che rimpiazza quella impegnata dall’HUB.

