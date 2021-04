HUB USB-C per MacBook Thunderbolt 3 5K in offerta

Oggi come di consueto vogliamo suggerirvi un buon HUB USB-C in offerta, in questo caso però dedicato esclusivamente agli utenti MacBook. Il Rayrow HUB USB 7 in 1 infatti è un accessorio ad ingombro ridotto, pensato appositamente per la doppia porta Type-C dei laptop di Cupertino.

HUB USB Type-C per Mac Rayrow 7 in 1: caratteristiche tecniche

Il design infatti è decisamente particolare, con un doppio connettore Type-C che, una volta agganciato, forma un unico blocco con il laptop. Naturalmente il materiale utilizzato è l’alluminio anodizzato della medesima colorazione utilizzata per i Mac. Scontata, mai come in questo caso, la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD), il che significa che il caricabatteria andrà collegato direttamente all’HUB. Non manca una pratica uscita HDMI nella parte posteriore che permette di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. Grazie alla compatibilità con Thunderbolt 3 però, è possibile collegare attraverso la porta Type-C apposita, un terzo monitor con una risoluzione massima di 5K a 60Hz.

Le altre connessioni invece sono quelle tradizionali per ottimizzare la propria produttività, anche in mobilità. Ritroviamo una seconda porta Type-C 3.0 che va a sommarsi a due ulteriori porte USB Type-A, entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Chiude un pratico lettore di schede in grado di leggere o scrivere due memory card contemporaneamente. Uno strumento ormai immancabile per i professionisti della fotografia che vedono nei Mac un punto di riferimento.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 22,94 euro con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.