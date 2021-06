HUB USB-C Thunderbolt 3 HDMI 4K in offerta

Se siete alla ricerca di un buon HUB USB-C compatto, ma completo, abbiamo un’interessante soluzione per voi. Si tratta del Wenter HUB USB Type-C 7 in 1, un ottimo accessorio con tutta la connettività di cui si può avere bisogno, in un design estremamente facile da trasportare.

HUB USB Thunderbolt 3 Wenter 7 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, con una scocca completamente in alluminio che aiuta a dissipare il calore prodotto. Si tratta di un dispositivo compatibile con la specifica Thunderbolt 3, utilizzabile quindi con tutti i PC (laptop o desktop) che possiedono tale porta. Non manca di conseguenza una porta USB Type-C con Power Delivery (PD) che permette di ricaricare il computer collegando l’alimentatore direttamente all’HUB. In questo modo è possibile lasciare una singola porta USB impegnata sul computer. Non manca naturalmente una pratica uscita HDMI che permette di collegare un monitor aggiuntivo con una risoluzione massima di 4K sia in mirroring che in estensione per godere di una maggiore area di lavoro.

Trattandosi di un HUB sono presenti ovviamente diverse porte USB Type-A. In questo caso sono ben 3, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Che vogliate salvare le foto delle vacanze o effettuare un backup, l’HUB garantirà un bandwidth di ben 5Gbps. Chiude un pratico lettore di schede TF a doppio slot, che permette di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Un accessorio indispensabile, soprattutto per chi possiede MacBook o ultrabook con una connettività ridotta all’osso.

Grazie alle offerte del giorno, il dispositivo è acquistabile su Amazon a soli 21,24 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.