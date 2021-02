HUB USB HooToo a un prezzo eccezionale: 27,99€

Considerando l’ottimo sconto, in questo articolo abbiamo deciso di riportarvi un HUB tuttofare perfetto per espandere la connettività del proprio PC o Mac. Si tratta dell’HUB USB-C HooToo, un dispositivo piuttosto compatto che fornisce un pannello I/O completo di qualsiasi porta.

HUB USB Type-C HooToo: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, il dispositivo ha una cassa realizzata completamente in alluminio satinato che lo rende estremamente leggero e resistente. Il cavo integrato invece utilizza lo standard USB Type-C, che grazie alla funzione PD (Power Delivery) fino a 100W permette di collegare l’alimentatore direttamente all’HUB. In questo modo non avremo la necessità di impegnare due porte o alternare alimentatore ed HUB, ma basterà una singola porta per dati e ricarica. Naturalmente sarà necessario utilizzare accessori USB 3.0 per fruire delle velocità massime offerte dal device.

Per quanto riguarda le connessioni, troviamo ben 3 porte USB Type-A aggiuntive, di cui due USB 3.0 e una USB 2.0. A queste si aggiungono una porta USB Type-C, una porta HDMI, un lettore di schede TF/SD integrato e una porta RJ45 che permette di connettere il PC alla rete direttamente con un cavo LAN per maggiori velocità e stabilità. Parliamo quindi di un accessorio molto comodo soprattutto per i possessori di Mac o ultrabook che in favore delle dimensioni e della portabilità, rinunciano marcatamente alla connettività.

Grazie ad un’offerta incredibile, è possibile acquistare su Amazon l’HUB per soli 27,99 euro grazie a uno sconto da applicare tramite un apposito coupon da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello.