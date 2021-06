Prime Day: HUB USB Type-C ultracompatto in offerta

Se siete alla ricerca di un buon HUB USB-C estremamente compatto, il Prime Day di Amazon offre un’ottima soluzione. Si tratta dell’HUB USB-C Anker 5 in 1, un accessorio che fa della qualità e della portabilità i suoi punti di forza.

HUB USB Type-C Anker 5 in 1: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo particolare già nel design, grazie ad una forma quasi a cilindro che gli concede una compattezza estrema. Il corpo è completamente in lega di alluminio, mentre il cavo integrato è in nylon intrecciato, il quale garantisce robustezza e durabilità. È tuttavia un accessorio piuttosto essenziale, in quanto aggiunge tutta la connettività utile per ottimizzare il proprio lavoro, senza strafare. Tra le feature più interessanti c’è sicuramente la porta HDMI in grado di supportare un monitor con una risoluzione massima di 4K.

Non mancano naturalmente le porte USB Type-A, in questo caso 3 tutte con specifica USB 3.0 per il trasferimento dati ad alta velocità. Molto comoda la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN. Questa permette di sfruttare una connessione via cavo con una velocità fino a 1000Mbps, quindi è pienamente compatibile anche con le connessioni in Fibra.

Grazie alle offerte per il Prime Day, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 26,59 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.