Hugging Face permette di creare un braccio robotico AI

La robotica diventa finalmente accessibile a tutti. Hugging Face ha appena lanciato SO-101, il fratello economico del suo predecessore SO-100. Per un centinaio di euro, chiunque può mettere le mani su un braccio robotico stampabile in 3D con intelligenza artificiale integrata.

Dietro a SO-101 c’è LeRobot, la divisione robotica di HuggingFace guidata da Rémi Cadene, ex ingegnere di Tesla. Il loro obiettivo? Sviluppare una libreria completa di strumenti per la robotica open source, attirando l’attenzione di colossi come NVIDIA. Per Thomas Wolf, co-fondatore e direttore scientifico di HuggingFace, la robotica è la nuova frontiera dell’AI, con soluzioni accessibili e rispettose della privacy alla portata di tutti.

Braccio robotico stampabile in 3D con AI da 100 euro di Hugging Face

Ma fa SO-101 ad essere così economico? Il merito è della sua struttura stampabile in 3D. Niente più costosi processi di produzione, basta procurarsi i componenti elettronici e mettersi all’opera. Il prezzo finale può variare da 100 a 500 dollari, secondo quanto lavoro si riesce a fare da soli e di dove si ordinano i pezzi. Ma in ogni caso, si tratta di una spesa accessibile per portarsi a casa un vero braccio robotico.

SO-101 non è solo economico, è anche migliorato. Montarlo è un gioco da ragazzi e i suoi motori ottimizzati gli permettono di muoversi con fluidità e precisione. La ciliegina sulla torta? Una videocamera integrata, per insegnargli a riconoscere e manipolare oggetti.

Chi è interessato, prima di fare l’ordine, farebbe meglio a dare un’occhiata alla lista dei materiali sulla pagina GitHub del progetto. E tenere d’occhio le tariffe di importazione: se si ordina da un paese con tasse elevate, si potrebbe trovare una sorpresa poco piacevole al momento della consegna.

SO-101 si integra perfettamente con gli ecosistemi di HuggingFace, LeRobot e Pollen Robotics. Questo significa che si può sfruttare una vasta gamma di strumenti e modelli AI per personalizzare il braccio robotico. Grazie all’apprendimento per rinforzo, SO-101 può imparare a svolgere compiti specifici, adattandosi a diverse situazioni.

L’open source nel DNA di HuggingFace

Con HuggingFace, niente segreti. Tutti i piani e i codici di SO-101 sono disponibili gratuitamente su GitHub. Un approccio open source che riflette i valori dell’azienda, da sempre in prima linea per democratizzare l’AI e la robotica. E con l’acquisizione di Pollen Robotics, specialista francese in robot umanoidi, HuggingFace si conferma un protagonista nel campo dell’hardware robotico.