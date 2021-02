Tra le occasioni migliori di oggi nella categoria Informatica di Amazon segnaliamo una tavoletta grafica in offerta lampo: si tratta del modello Huion Inspiroy Q11K acquistabile con il 20% di sconto sul prezzo di listino. La spedizione a domicilio è gratuita e immediata.

Huion Inspiroy Q11K, tavoletta grafica in offerta lampo

Le dimensioni sono quelle mostrate nell’immagine qui sotto, con una diagonale da 11 pollici. È accompagnata dalla penna ricaricabile Pf150 con 8.192 livelli di pressione per il riconoscimento preciso del movimento durante il disegno, la pittura o la scrittura a mano libera. La connessione avviene in modalità wireless. Sul lato della tavoletta trova posto il pulsante per accensione e spegnimento: la batteria interna da 2.500 mAh garantisce fino a 20 ore di utilizzo con una sola ricarica. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo al prezzo di 70,79 euro invece di 87,99 euro come da listino. Come sempre, trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo: rimarrà valida solo per poche ore e comunque fino all’esaurimento delle unità in promozione.