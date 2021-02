Videosorveglianza interna, quattro al prezzo di due

Considerando che lo sconto odierno è pari al 44%, in pratica è come portarsi a casa quattro videocamere al prezzo di due: è questa l’offerta Amazon che consente di far proprio un kit di quattro unità YI a soli 72,69 euro, ossia il miglior prezzo da alcuni mesi a questa parte. Offerte come questa sono soggetto a scadenza repentina, dunque chi sta pensando come strutturare la videosorveglianza per la casa o per l’ufficio avrà buon gioco ad approfittarne rapidamente, prima che lo sconto scada o le unità disponibile vadano ad esaurirsi.

YI, quattro occhi su casa o ufficio

La Home Camera YI può collegarsi al Wifi e va soltanto alimentata con la corrente elettrica. Consente filmati in live streaming 1080p/20fps con 8 led infrarossi per una ottimale visione notturna. Quest’ultima caratteristica è ideale tanto per la videosorveglianza notturna, quanto per tenere sott’occhio da remoto un bambino che dorme.

Dimensioni minime, audio bidirezionale, piena compatibilità con Alexa. Insomma: il kit da quattro è un buon modo per avere pieno controllo sul locale che si intende monitorare, con installazione estremamente facile e possibilità di rilevamento delle differenti sagome che possano presentarsi di fronte all’obiettivo. 72,69 euro (prezzo praticamente dimezzato dall’offerta di oggi) per strutturare quattro punti di controllo sono una cifra estremamente esigua, solleticando quindi inevitabilmente chiunque stia pensando ad una soluzione di questo tipo per i propri ambienti.