Humane: sistema operativo di AI Pin su auto, telefoni e speaker

L’AI Pin di Humane non ha avuto il successo sperato, ma l’azienda non si arrende. Anzi, raddoppia: ora punta a far adottare il suo sistema operativo CosmOS da altre aziende, per integrarlo in smartphone, auto e smart speaker.

Il flop dell’AI Pin non ferma le ambizioni di Humane, che a quanto pare vuole portare il suo software ovunque. L’azienda, infatti, ha mostrato un video di CosmOS all’opera su vari dispositivi. Attenzione però: la società precisa che si tratta di “prototipi funzionanti” ed “esperienze simulate“, e che design, funzionalità e specifiche potrebbero cambiare. Insomma, va preso con le pinze.

Humane vuole integrare il sistema operativo CosmOS di AI Pin in auto, smartphone, TV e speaker

Nel video, si vede una persona che interagisce con CosmOS in auto (con il logo del volante sfocato) per regolare il riscaldamento di casa e controllare a che ora arriveranno gli ospiti. Poi chiede a uno smart speaker (anche questo con logo oscurato) la ricetta del guacamole, e alla TV quanti gol ha segnato un giocatore inquadrato. CosmOS legge anche una mail sul telefono dell’utente e risponde a una domanda sulla possibilità di partecipare a una riunione.

Questi esempi non hanno nulla di rivoluzionario, se si considerano i recenti sviluppi dell’AI, in particolare per quanto riguarda gli agenti. Ma Humane vuole dimostrare che CosmOS è in grado di offrire capacità simili, e spera che altre aziende lo considerino come base per i loro dispositivi. Sia chiaro: gli oggetti nel video non sono prodotti di Humane, che non promette di realizzarli in prima persona. L’obiettivo è fornire un SDK ad altri.

L’SDK di CosmOS non è ancora disponibile pubblicamente. Il sito web di Humane si limita a dire che arriverà “presto“. Non si fa menzione di partner che stiano già lavorando a dispositivi basati su CosmOS. I loghi sfocati su auto e smart speaker suggeriscono che forse Humane non sia ancora arrivata a quel punto.

Humane alla ricerca di un nuovo business

Questa mossa potrebbe essere un tentativo di Humane di trovare un nuovo modello di business dopo il flop dell’AI Pin. Ad agosto i resi giornalieri del dispositivo superavano le vendite. Lanciato ad aprile, AI Pin aveva subito un taglio di prezzo dopo soli sei mesi. E già a inizio anno si vociferava che Humane fosse in cerca di un acquirente, con HP tra i papabili pretendenti.

Insomma, l’avventura dell’AI Pin sembra essere stata un buco nell’acqua per Humane. Ma l’azienda non si dà per vinta e ora punta tutto su CosmOS. Riuscirà a convincere altri produttori a scommettere sul suo sistema operativo? Lo scopriremo solo vivendo, come diceva Battisti…