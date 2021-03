Con i suoi 1,38 milioni di clienti, HYPE è tra le realtà del mondo Fintech che più hanno beneficiato di una crescita importante lo scorso anno. A spingerla i cambiamenti che hanno interessato e stanno ancora interessando l’ambito dei pagamenti nonché le iniziative legate al Piano Cashless. È quanto emerge dall’Osservatorio 2020 “Innovative Payments: da alternativa a necessità” del Politecnico di Milano.

La società si definisce una Challenger Bank, attiva al fine di offrire ai clienti nuove modalità di gestione del denaro, approcciando in modo 100% digitale i servizi bancari e finanziari.

Rispetto al 2019 ha registrato un incremento pari al 65% sul valore delle transazioni (considerando quelle fisiche con carta, online e via applicazione) superando la soglia del miliardo di euro, mentre l’intero mercato ha chiuso l’anno con un -0,7%. Ancora, HYPE ha visto aumentare il numero dei pagamenti gestiti del 49% arrivando a quasi 35 milioni, a fronte di un +4% apprezzato in tutto settore. Questo il commento del CEO Antonio Valitutti.

L’importante incremento registrato nei pagamenti digitali rispecchia la crescita che HYPE sta vivendo a tutto tondo; aumentano infatti costantemente anche la customer base e l’utilizzo da parte dei clienti dei servizi offerti, sia bancari che a valore aggiunto. Il 2020 è stato un anno significativo per la nostra realtà conclusosi con la join venture con illimity, la prima operazione di consolidamento industriale per lo sviluppo dell’Open Banking in Italia.