Come funziona HYPE next: caratteristiche, prezzo e offerte

Le aziende di fintech sono cresciute moltissimo negli ultimi anni, ma tra quelle che sono riuscite a distinguersi maggiormente c'è sicuramente Hype. Si tratta di una piccola startup nata da una costola di Banca Sella, ma che adesso riesce a gestire in completa autonomia i propri clienti e le proprie offerte. In questo articolo però, vogliamo soffermarci su quello che può essere considerato il suo piano dal miglior rapporto qualità prezzo: Hype Next. Approfondiremo quindi tutte le sue funzionalità, i costi, le differenze con gli altri piani della stessa compagnia e anche il modo per riuscire ad ottenere ben sei mesi a costo azzerato.

Cos'è Hype Next

Prima di tutto però, cerchiamo di capire, in linea generale, di cosa si tratta. Hype Next è sostanzialmente uno dei tre piani offerti dalla stessa Hype. In particolare, quello che si trova al centro tra la controparte Start e Premium. Di conseguenza, riuscirà ad offrire più libertà rispetto al conto Start gratuito, ma meno rispetto a quello Premium, decisamente più costoso.

Hype Next ruota quindi intorno ad una carta di debito con IBAN italiano, la quale potrà essere completamente gestita dall'applicazione compatibile con Android e iOS. Potrà essere richiesta comodamente da casa e non bisognerà quindi recarsi agli sportelli fisici bancari.

Si tratta quindi di un conto perfetto per chi è alle prime armi con le carte di pagamento, ma dispone anche di caratteristiche (che vedremo tra poco) molto interessanti per chi è alla ricerca di una carta secondaria e da utilizzare quotidianamente per qualunque tipo di spesa.

Quanto costa

Il prezzo mensile di Hype Next è di 2,90 euro e dispone di tutti i vantaggi del conto Start con in aggiunta ulteriori opzioni. Tuttavia, nell'ultimo paragrafo di questo articolo illustreremo la procedura per riuscire a ricevere ben 6 mesi di utilizzo del conto in maniera completamente gratuita.

Inoltre, la carta fisica verrà spedita direttamente all'indirizzo selezionato senza alcun costo, ma già subito dopo l'apertura del conto si avrà la libertà di utilizzare la carta digitale per i pagamenti online, oppure nei negozi fisici tramite il supporto ad Apple Pay e Google Pay.

Cosa offre

Arrivati a questo punto quindi, vediamo nel dettaglio cosa offre Hype Next. Innanzitutto, come già accennato in precedenza, essendo un conto con carta di debito completamente online, potrà essere gestito tramite l'applicazione gratuita disponibile per Android e iOS. Ciò significa che, tutte le opzioni che vedremo, dovranno essere eseguite tramite la stessa applicazione.

L'elenco delle funzioni è decisamente elevato, ma alcune di queste potranno essere eseguite anche tramite il conto Start, ad esempio: prelievo senza commissioni in qualsiasi ATM, invio gratuito di bonifici, gestione dei risparmi tramite la cassaforte, creazione di un portafoglio Bitcoin, cashback sia online che in negozio, fondi di investimento in collaborazione con Gimme5 e prestiti fino ad un massimo di 25.000 euro.

Per quanto riguarda invece le funzioni esclusive di Hype Next (e Premium), troviamo: una carta di debito anziché prepagata, ricariche illimitate senza limiti di spesa, ricarica con altre carte in maniera gratuita, sconti esclusivi per le ricarica in contanti, accredito dello stipendio su IBAN italiano, 10 bonifici istantanei gratuiti ogni mese, bonifici periodici, creazione di box di risparmio per raggiungere i propri obiettivi finanziari e non, funzione Radar per tenere sotto controllo tutti i conti (anche di altre banche) in un'unica applicazione, protezione per gli acquisti online e i prelievi e anche l'accesso ad Hype Web per gestire il conto tramite computer.

In più, si potranno ovviamente effettuare delle ricariche telefoniche e pagare bollettini postali, MAV, RAV e tanto altro.

Differenze con gli altri piani

Hype Next, come detto in precedenza, si presenta come il miglior conto per rapporto qualità prezzo della stessa azienda. Questo perché offre un enorme passo in avanti rispetto al conto Start, ma riesce a difendersi benissimo se messo in relazione con quello Premium.

Per quanto riguarda infatti i limiti di ricarica, scopriamo che Hype Start consente un limite massimo di ricarica mensile di soli 1.000 euro, mentre Hype Next non dispone di alcun tetto. Lo stesso vale per i limiti mensili/annuali, in quanto la controparte Start dispone di un limite di 2.500 euro, mentre Hype Next offre un portafoglio illimitato. Inoltre, con Hype Start non si potrà mai superare il saldo massimo di 2.500 euro al mese nel corso di un anno.

Per quanto riguarda i prelievi invece, Hype Start censente un massimo prelievo singolo di 250 euro nei paesi UE ed extra UE, mentre Hype Next di 500 euro.

La ricarica rimane gratuita per tutti i tipi di conto, ad eccezione di quelle in contanti (2,50 euro per Start e 2,00 euro per Next) e quella con altra carta collegata (0,90 euro per Start e gratuito per Next). Gratuito per tutti invece il prelievo tramite ATM in Italia e all'estero.

Come ottenere Hype next gratis per sei mesi

Arriviamo quindi alla conclusione di questo articolo includendo anche un'interessante promozione attualmente in atto. Richiedendo infatti un conto Hype Next, verrà automaticamente applicata la promozione relativa a sei mesi di utilizzo gratuito del conto, il quale si rinnoverà poi in maniera automatica a 2,90 euro (allo scadere dei sei mesi). Inoltre, aggiungendo il codice “SUPER” in fase di registrazione, si otterranno anche 25 euro di bonus di entrata.