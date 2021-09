La nuova HYPE: ecco Radar, Salvadanaio, Investimenti e Mutui

Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria leadership nell'ambito delle soluzioni avanzate per la gestione del denaro, HYPE annuncia oggi l'integrazione di nuovi servizi che vanno a potenziare e ampliare la gamma di quelli già offerti, implementando inoltre un'interfaccia utente completamente riprogettata per rendere l'esperienza ancora più fluida e immediata.

La challenger bank annuncia il via della “nuova HYPE”, il frutto di un percorso di evoluzione andato completandosi in meno di un anno, supportato e accelerato dalle sinergie derivanti dalla joint venture tra Fabrick-gruppo Sella e illimity, puntando a una strategia di crescita della Fintech. Questo il commento di Antonio Valitutti, CEO di HYPE.

Siamo nati nel 2015 come alternativa semplificata dei modelli tradizionali e con la convinzione che l'ingresso sul mercato di attori come noi avrebbe generato sana competizione ed evoluzione dei servizi. Nell'ultimo anno, 200.000 persone si sono aggiunte al mondo HYPE che ha raggiunto 1,5 milioni di clienti. Il numero delle transazioni è aumentato portando il volume totale del transato, tra carte e servizi, a circa 3 miliardi di euro nei primi otto mesi di quest'anno con previsione di raggiungere i 5 miliardi di euro nell'anno, con una crescita dei ricavi lordi dai servizi del 100% in 12 mesi. Abbiamo fatto dell'ascolto dei clienti la stella polare per identificare i bisogni da soddisfare e anticipare e, fedeli alla nostra vocazione per la sfida e il cambiamento, abbiamo fatto challenge a noi stessi per definire nuovi standard di user experience. Abbiamo rinnovato completamente il volto della nostra app, quell'interfaccia utente che è un elemento centrale per una realtà come la nostra, e ampliato i servizi. Gli importanti risultati raggiunti in poco tempo sono la conferma che ci sono grandi opportunità da cogliere e, con un team in crescita per dimensione e competenze, siamo pronti a farlo, forti anche delle sinergie e della visione che condividiamo con Fabrick e illimity, che non sono solo azionisti, ma veri partner industriali.